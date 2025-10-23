Varese News

A Golasecca una domenica di musica e allegria con Walter Cinellu e gli “Insolita Band”

La rassegna "Su il sipario", giunta alla sua terza edizione, torna a Golasecca con un nuovo appuntamento all'insegna della musica dal vivo e della convivialità

La rassegna “Su il sipario”, giunta alla sua terza edizione, torna a Golasecca con un nuovo appuntamento all’insegna della musica dal vivo e della convivialità.
Domenica 26 ottobre 2025, all’Oratorio San Luigi (via Monte Tabor 2), si terrà il concerto di Walter Cinellu & Insolita Band, con inizio alle ore 16.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Golasecca, che anche quest’anno propone una serie di eventi culturali e ricreativi aperti alla cittadinanza. Il concerto offrirà un pomeriggio di musica e divertimento, grazie al talento e alla simpatia di Walter Cinellu e del suo gruppo, noti per le loro interpretazioni dal vivo e per la capacità di coinvolgere il pubblico con un repertorio vario e appassionante.

L’ingresso è libero a offerta, e come per tutti gli eventi della rassegna sarà possibile effettuare una donazione libera: il ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali di Golasecca.

Per informazioni e contatti:
oratoriosanluigigolasecca@gmail.com

Pubblicato il 23 Ottobre 2025
