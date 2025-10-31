A novembre il cielo si guarda da Bisuschio
Osservazioni astronomiche e quattro conferenze scientifiche aperte al pubblico con l’Associazione Ipazia
L’Associazione Astronomica “Ipazia” di Bisuschio propone per il mese di novembre un ricco programma di eventi per tutti gli appassionati di scienza e stelle. Tra osservazioni astronomiche dal vivo e conferenze divulgative, il calendario è pensato per avvicinare il pubblico alla conoscenza dell’universo, della Terra e delle sue meraviglie.
Si parte lunedì 3 novembre alle 20.00 con un’osservazione pubblica della Luna, intitolata “In volo tra i crateri della Luna”, che si terrà nel piazzale davanti al Municipio di Bisuschio: un’occasione per esplorare i dettagli del nostro satellite naturale grazie ai telescopi messi a disposizione dai soci.
A seguire, quattro venerdì consecutivi, il maxisalone del Municipio di Bisuschio ospiterà altrettante conferenze a tema scientifico:
7 novembre alle 21.00 – “L’ombra del tempo” con lo gnomonista Roberto Baggio, esperto in meridiane e misurazione del tempo solare;
14 novembre alle 21.00 – “Una giornata nello spazio” con Piermario e Aurora Ardizio, tra astronauti e quotidianità extraterrestre;
21 novembre alle 21.00 – “Troppo belle per il Nobel” con la professoressa Michela Praest, dedicata alle scienziate dimenticate della storia della fisica;
28 novembre alle 21.00 – “Misurare i terremoti” con il dottor Gianlorenzo Franceschina dell’INGV, che guiderà il pubblico alla scoperta della sismologia.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito dell’associazione: www.astroipazia.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.