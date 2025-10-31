A novembre il cielo si guarda da Bisuschio

L’Associazione Astronomica “Ipazia” di Bisuschio propone per il mese di novembre un ricco programma di eventi per tutti gli appassionati di scienza e stelle. Tra osservazioni astronomiche dal vivo e conferenze divulgative, il calendario è pensato per avvicinare il pubblico alla conoscenza dell’universo, della Terra e delle sue meraviglie.

Si parte lunedì 3 novembre alle 20.00 con un’osservazione pubblica della Luna, intitolata “In volo tra i crateri della Luna”, che si terrà nel piazzale davanti al Municipio di Bisuschio: un’occasione per esplorare i dettagli del nostro satellite naturale grazie ai telescopi messi a disposizione dai soci.

A seguire, quattro venerdì consecutivi, il maxisalone del Municipio di Bisuschio ospiterà altrettante conferenze a tema scientifico:

7 novembre alle 21.00 – “L’ombra del tempo” con lo gnomonista Roberto Baggio, esperto in meridiane e misurazione del tempo solare;

14 novembre alle 21.00 – “Una giornata nello spazio” con Piermario e Aurora Ardizio, tra astronauti e quotidianità extraterrestre;

21 novembre alle 21.00 – “Troppo belle per il Nobel” con la professoressa Michela Praest, dedicata alle scienziate dimenticate della storia della fisica;

28 novembre alle 21.00 – “Misurare i terremoti” con il dottor Gianlorenzo Franceschina dell’INGV, che guiderà il pubblico alla scoperta della sismologia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito dell’associazione: www.astroipazia.it.