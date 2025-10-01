A Solbiate Olona al via un corso di informatica per over 60
Venerdì 3 ottobre, alle ore 17.00 prenderà il via il primo corso di informatica. Il corso, articolato in otto lezioni settimanali della durata di due ore ciascuna, mira a fornire competenze base sull’uso di computer
Venerdì 3 ottobre, alle ore 17.00, presso il Centro Anziani di Solbiate Olona, prenderà il via il primo corso di informatica dedicato alle persone over 60. Un’iniziativa nata per accompagnare i cittadini più anziani nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie digitali, oggi sempre più indispensabili.
Il corso, articolato in otto lezioni settimanali della durata di due ore ciascuna, mira a fornire competenze base sull’uso di computer e dispositivi elettronici: dall’invio di una mail alla consultazione della propria cartella sanitaria, dalla scrittura di testi alla gestione di allegati.
Si tratta di un progetto frutto della partecipazione al bando regionale “Invecchiamento Attivo”, promosso dal GAS (Gruppo anziani di Solbiate Olona), con il prezioso contributo della consigliera comunale Letizia Valerio e della Commissione Politiche Sociali del Comune.
Fondamentale è stato anche il coinvolgimento dell’Associazione “Nuova Vita”, che ha messo a disposizione i computer necessari, rigenerando dispositivi usati e offrendo loro una seconda possibilità.
«Un progetto davvero importante per la nostra comunità – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali, Giada Martucci –. Sono orgogliosa di questa nuova attività che, oltre all’utilità pratica, rappresenta anche un momento di incontro e convivialità tra i partecipanti.»
A guidare le lezioni sarà un docente di informatica, supportato da un giovane volontario solbiatese, Riccardo Fasola, che ha scelto con entusiasmo di mettere a disposizione il suo tempo e le sue competenze.
L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel favorire percorsi di inclusione digitale e sociale, valorizzando al contempo la collaborazione tra generazioni.
