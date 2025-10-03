A Somma Lombardo si premiano le società di sci: appuntamento in biblioteca

Le società che hanno partecipato ai campionati provinciali di sci alpino e di fondo del 2025 saranno premiate domani, sabato 4 ottobre, a Somma Lombardo.

La cerimonia si terrà alle 16 nella biblioteca civica di via Giovane Italia e vedrà la consegna dei riconoscimenti da parte del presidente del Comitato Provinciale Fisi Varese, Roberto Gavioli.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un momento di incontro per atleti, società e appassionati, che potranno festeggiare insieme i risultati raggiunti nella stagione.