A Somma Lombardo si premiano le società di sci: appuntamento in biblioteca
Sabato 4 ottobre alle 16 nella biblioteca di via Giovane Italia si terrà la cerimonia di premiazione delle società di sci alpino e di fondo
Le società che hanno partecipato ai campionati provinciali di sci alpino e di fondo del 2025 saranno premiate domani, sabato 4 ottobre, a Somma Lombardo.
La cerimonia si terrà alle 16 nella biblioteca civica di via Giovane Italia e vedrà la consegna dei riconoscimenti da parte del presidente del Comitato Provinciale Fisi Varese, Roberto Gavioli.
L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un momento di incontro per atleti, società e appassionati, che potranno festeggiare insieme i risultati raggiunti nella stagione.
