A8: chiuso per una notte il tratto Legnano-allacciamento A9 verso Milano
Il provvedimento per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Cerro-Parabiago- Nerviano- Pogliano-Rho-Milano proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi poi sulla A8 verso Milano, attraverso il nodo Fiera Milano;
– verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza, SP27 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Origgio ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.