A8: chiuso per una notte il tratto Legnano-allacciamento A9 verso Milano

Il provvedimento per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: 
– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Cerro-Parabiago- Nerviano- Pogliano-Rho-Milano proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi poi sulla A8 verso Milano, attraverso il nodo Fiera Milano;
verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza, SP27 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Origgio ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
