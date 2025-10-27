Indagini dei carabinieri in corso per l’accoltellato al collo e all’addome a Samarate

Due fendenti: uno al collo, l’altro all’addome. Sirene, lampeggianti e un uomo di 39 anni, cittadino italiano, ferito in modo serio per strada, non lontano da dove abita, in via Roma, nel centro storico di Samarate, intorno alle 18 di domenica.

Ha ancora i contorni tutti da chiarire il fatto avvenuto domenica sera. I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sono al lavoro per dare un nome al responsabile del fatto di sangue, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: i punti colpiti dalla lama sono infatti considerati vitali.

Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti anche un’ambulanza e un’automedica, coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio.

Le indagini sono in corso: si attendono sviluppi per chiarire i motivi di quella che, al momento, sembra una lite culminata in un grave ferimento.

(foto: fermo immagine di parte di un video postato sul gruppo “Bacheca civica Samarate“)