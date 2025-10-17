Varese News

Necrologie

Addio a Massimo Quercioli, ex difensore e volto conosciuto in provincia di Varese

Ex difensore del Varese con cui esordì in serie B a inizio Anni '80 e prima dell’Arezzo, è morto a 67 anni dopo una lunga malattia

Generico 13 Oct 2025

Era nato a San Giustino Valdarno, in provincia di Arezzo, Massimo Quercioli, ma da anni viveva e lavorava in Lombardia, a Gavirate, dove si era fatto conoscere anche fuori dal campo di calcio. Ex difensore del Varese con cui esordì in serie B a inizio Anni ’80 e prima dell’Arezzo, è morto a 67 anni dopo una lunga malattia.

Dai campi di calcio a una nuova vita in Lombardia

La sua carriera calcistica era iniziata in modo tenace: esordì in prima squadra nella stagione 1976-77 in serie C con l’Arezzo, ha poi giocato nel Varese nella stagione 82/83 facendo l’esordio in serie B, Akragas, Aquila Montevarchi e Nola tra serie C e serie D.

Per anni ha lavorato alla Di.Be srl, facendosi apprezzare e conoscere in provincia di Varese, stimato per la sua professionalità e per la sua gentilezza.

Nonostante il trasferimento in Lombardia, non aveva mai interrotto il legame con le sue radici toscane e con la sua squadra del cuore, l’Arezzo, rimanendo in contatto con gli amici del Museo Amaranto e con i tanti tifosi che lo avevano visto crescere sul campo.

Lascia la moglie Medi, le figlie Sara e Giulia con Laura, Nicla e Jessica, i nipotini Edoardo e Thomas. I funerali avranno luogo sabato 18 ottobre alle ore 14.00 nella Chiesa parrocchiale di Voltorre, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 13.45.

PER LASCIARE IL VOSTRO RICORDO 

Massimo Quercioli

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.