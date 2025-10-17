Addio a Massimo Quercioli, ex difensore e volto conosciuto in provincia di Varese

Era nato a San Giustino Valdarno, in provincia di Arezzo, Massimo Quercioli, ma da anni viveva e lavorava in Lombardia, a Gavirate, dove si era fatto conoscere anche fuori dal campo di calcio. Ex difensore del Varese con cui esordì in serie B a inizio Anni ’80 e prima dell’Arezzo, è morto a 67 anni dopo una lunga malattia.

Dai campi di calcio a una nuova vita in Lombardia

La sua carriera calcistica era iniziata in modo tenace: esordì in prima squadra nella stagione 1976-77 in serie C con l’Arezzo, ha poi giocato nel Varese nella stagione 82/83 facendo l’esordio in serie B, Akragas, Aquila Montevarchi e Nola tra serie C e serie D.

Per anni ha lavorato alla Di.Be srl, facendosi apprezzare e conoscere in provincia di Varese, stimato per la sua professionalità e per la sua gentilezza.

Nonostante il trasferimento in Lombardia, non aveva mai interrotto il legame con le sue radici toscane e con la sua squadra del cuore, l’Arezzo, rimanendo in contatto con gli amici del Museo Amaranto e con i tanti tifosi che lo avevano visto crescere sul campo.

Lascia la moglie Medi, le figlie Sara e Giulia con Laura, Nicla e Jessica, i nipotini Edoardo e Thomas. I funerali avranno luogo sabato 18 ottobre alle ore 14.00 nella Chiesa parrocchiale di Voltorre, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 13.45.