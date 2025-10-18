Al “Franco Ossola” arriva la NovaRomentin: Varese in cerca di riscatto

Due ko possono bastare. Dopo io passi falsi contro Biellese e Ligorna il Varese torna al “Franco Ossola” per affrontare – domenica 19 ottobre alle ore 15 – la NovaRomentin. L’obiettivo in casa biancorossa è spazzar via le nuvole portare dalla doppia sconfitta e tornare a sorridere con una buona prestazione e, forse ancora più importante, un bel risultato.

In settimana la squadra di mister Andrea Ciceri ha recuperato le energie, anche se è in dubbio ancora il difensore Federico Bertoni, che sarebbe l’ex della partita. La condizione fisica generale della squadra è in crescita e l’allenatore biancorosso spiega come è andata la preparazione della gara: «È stata chiaramente una settimana complessa perché i ragazzi ci tengono davvero tanto a far bene con questa maglia, a restituire ai tifosi il sostegno che ci danno e alla società l’impegno che ci mette. Per questo erano un po’ provati da questa doppia sconfitta, in particolare da questa batosta che abbiamo preso. È come se i primi risultati importanti che abbiamo fatto si fossero sgretolati, come fosse tutto un castello di sabbia. Potrebbe sembrare così, anche se io sono convinto che questa nostra buona partenza abbia delle fondamenta solide, valide, che si ritrovano nei valori morali e tecnici di questo gruppo e nel lavoro che stiamo facendo. Quindi non ripartiamo da zero, ma dobbiamo ripartire da questo. Adesso è arrivato il momento di costruire il nostro fortino mattone dopo mattone, con tanta umiltà e con tanto impegno».



«La mia attenzione è stata tutta la settimana, e lo sarà anche nella partita di domani, su di noi – spiega mister Ciceri -. In questo momento dobbiamo davvero partire da noi, tirar fuori le energie mentali, tecniche, agonistiche, tattiche per riuscire a ripartire. Chiaramente tutte le settimane si lavora su tutto, anche se il lavoro mentale è necessario anche quando i risultati sono positivi. L’aspettativa è su domani perché, lo ripeto, dobbiamo metterci tanta umiltà e semplicità nel cercare di sbrogliare una pratica complicata. La prima risposta importante della settimana è stata proprio la volontà di tutti di esserci. Tutto il gruppo si è allenato al completo, quindi dovremmo essere al gran completo e questo ci può permettere sicuramente una varietà di scelte, anche qualche rotazione funzionale all’andamento che dirà la partita. È chiaro che magari un po’ di più a partita in corso che dall’inizio, perché chi è rientrato ha dimostrato grande disponibilità, ma i 90 minuti li ha nelle gambe, quindi sarà più un tema di poter avere soluzioni in corso d’opera».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione.

SERIE D GIRONE A – VIII GIORNATA

Asti – Biellese; Celle Varazze – Chisola; Club Milano – Ligorna; Derthona – Lavagnese; Imperia – Gozzano; Saluzzo – Valenzana; Sanremese – Cairese; Sestri Levante – Vado; Varese – NovaRomentin.

CLASSIFICA: Vado 19; Chisola 17; Ligorna 15; Sestri Levante, Varese 13; Biellese 12; Saluzzo 11; Asti, Valenzana, Lavagnese 9; Celle Varazze 8; Derthona 7; NovaRomentin, Cairese 6; Club Milano, Gozzano 5; Sanremese 4; Imperia 2.

