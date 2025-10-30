Alla “biblioteca delle persone” la storia di Atai Walimohammad

Torna “La biblioteca delle Persone”, metabiblioteca del Caffè Letterario a Busto Arsizio.

Il 6 novembre, alle ore 21, sarà ospite della serata Atai Walimohammad.

Nato in Afghanistan nel 1996, Atai ha vissuto un’infanzia segnata dalla guerra e dalla perdita del padre, ucciso dai talebani.

Da adolescente fugge dal fanatismo e nel 2012 approda in Italia, dove costruisce un nuovo futuro: due lauree triennali, una magistrale in Relazioni Internazionali e un impegno costante per i diritti umani.

Oggi è educatore pedagogico, scrittore, docente, interprete e traduttore giurato.

Fondatore dell’associazione FAWN – Free Afghan Women Now, si batte ogni giorno per la libertà e la dignità delle donne afghane.

Un incontro per ascoltare la voce di chi ha trasformato il dolore in forza e il coraggio in impegno civile.

Appuntamento mercoledì 6 novembre, alle 21, alla Biblioteca di Busto Arsizio-Sala Monaco.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.