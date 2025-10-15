Alla Biblioteca Frera di Tradate si inaugura “Amarsi”, una mostra fotografica che parla al cuore

Giovedì 16 ottobre alla Biblioteca Frera di Tradate si inaugura la mostra “Amarsi – Dialoghi tra me e te, oltre noi”, con le foto di Samantha Righetto (nella foto in un autoritratto). La mostra sarà inaugurata alle 20,30 con una serata in cui, oltre alla fotografa, interverrà Simona Atzori, artista e ballerina di Gerenzano, nota a livello internazionale per aver superato con grande forza e creatività il limite – apparentemente insormontabile per una ballerina – di essere nata senza braccia.

La serata inaugurale sarà arricchita dalla narrazione di Roberta Ascari e dall’introduzione di Claudia Renda, che accompagneranno il pubblico in un percorso intimo ed evocativo tra immagini e parole.

La mostra è un invito a riflettere sulla relazione con sé stessi e con gli altri, attraverso l’arte dell’immagine e della parola. I protagonisti sono i dettagli spesso celati o giudicati, tracce che il tempo e la vita lasciano dentro e fuori i corpi. Ogni foto è accompagnata da una riflessione personale, in cui uomini e donne raccontano il loro cammino verso l’accettazione di un corpo in continua evoluzione. Ogni scatto è un invito a guardarsi con occhi nuovi. “Amarsi” è una mostra che si propone come spazio di dialogo emotivo, dove la fotografia si intreccia con riflessioni personali e collettive sul senso dell’amore, della cura e dell’accoglienza.

L’esposizione sarà visitabile fino al 31 ottobre nella sala conferenze Frera, durante gli orari di apertura della biblioteca. Ingresso libero.