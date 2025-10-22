Alla Galleria Il Sestante di Gallarate le “Visioni” inedite di Max Bassi

Sabato 25 ottobre alle ore 17.30, presso la Galleria Il Sestante di Gallarate, si inaugura la mostra fotografica “VISIONI”, una retrospettiva che celebra l’opera di Massimiliano (Max) Bassi, fotografo con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. L’esposizione, promossa da LILT – Associazione Provinciale di Varese, raccoglie 58 immagini in grande formato, tutte numerate, uniche e mai stampate prima, donate dall’autore a sostegno delle attività dell’associazione.

Max Bassi, 52 anni di fotografia di cui oltre 30 come professionista, propone una selezione di scatti che spaziano nei temi e nelle tecniche, tra suggestioni astratte, paesaggi, dettagli e visioni intime del reale. Le opere, tutte realizzate in grande formato, offrono al pubblico uno sguardo ampio e personale sull’evoluzione dello stile e della sensibilità dell’autore.

La mostra rappresenta un’occasione non solo per ammirare il lavoro di un autore di lungo corso, ma anche per contribuire a una causa importante: la prevenzione oncologica. Tutte le immagini in mostra sono state donate da Max Bassi alla LILT – Associazione Provinciale di Varese, a sostegno delle sue attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio.

L’inaugurazione è prevista per sabato 25 ottobre alle ore 17.30, con apertura della mostra a partire dalle ore 16.00. L’autore sarà presente durante tutti gli orari di apertura.

La mostra resterà aperta fino a domenica 2 novembre con i seguenti orari: Sabato 25 ottobre: dalle 16.00 – Inaugurazione alle 17.30, Domenica 26 ottobre: 10.30 – 13.00 / 16.30 – 20.00, Da martedì 28 a venerdì 31 ottobre: 15.30 – 19.30, Sabato 1 e domenica 2 novembre: 15.00 – 19.00.