Anche Varese è tra le 34 città italiane scelte per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta

In occasione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta sono state organizzate per la giornata di oggi, sabato 18 ottobre, numerose iniziative su tutto il territorio nazionale. Protagoniste 34 piazze italiane: un evento di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e sanitarie dell’Ordine, che coinvolge anche Varese.

Dalle ore 9 alle ore 19, infatti, alcuni volontari saranno presenti in Piazza del Podestà per incontrare i cittadini, presentare i progetti locali e offrire servizi informativi e di screening sanitario gratuito.

“Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per consolidare il rapporto con le comunità locali e far conoscere concretamente il nostro impegno quotidiano al servizio dei più fragili” ha dichiarato Lorenzo Borghese, Presidente dell’Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta.

Fondato a Gerusalemme intorno alla seconda metà del XI secolo e guidato dal motto Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, Difesa della Fede e Servizio ai Poveri, il l’Ordine di Malta rappresenta una delle più antiche istituzioni caritative a livello internazionale, attiva da quasi mille anni nell’assistenza sanitaria e sociale.

In ogni piazza coinvolta sono stati allestiti punti informativi sui progetti dell’Ordine di Malta, con dimostrazioni pratiche delle attività di soccorso e la presenza di personale specializzato per rispondere a domande e curiosità.

Presente nella piazza varesina, insieme ad alcuni rappresentanti delle Forze dell’Ordine, anche il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, che recentemente è stato insignito del titolo di Commendatore al Merito Melitense, per l’impegno istituzionale e sociale dimostrato a favore della collettività e dei più vulnerabili.

“Racconteremo la nostra storia e le varie realtà e attività che caratterizzano il nostro operato a livello locale, oltre a fare dimostrazioni pratiche di primo soccorso – ha affermato Pietro Vassalli, Capogruppo Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – Nella Provincia di Varese nell’ultimo anno abbiamo segmentato diverse tipologie di attività, naturalmente legate al sociale, con diversi servizi a sostegno di famiglie e soggetti indigenti, protezione civile e tra le tante cose, abbiamo un gruppo informatico che svolge attività anche a livello Nazionale”.