Andrea Frazzetta racconta il suo cammino lungo la Via Appia
Un viaggio lungo la “Regina delle strade” tra storia, immagini e racconto con il fotografo a Materia lunedì 13 ottobre alle 21
Un viaggio di seicento chilometri, a piedi, lungo la Via Appia: la leggendaria strada romana che da Roma raggiunge Brindisi. È questo il cuore del racconto che il fotografo Andrea Frazzetta porterà a Materia, lunedì 13 ottobre alle ore 21, in un incontro dedicato alla scoperta della Strada regina tra storia, paesaggi e visioni contemporanee.
Frazzetta, fotografo di National Geographic, ha percorso l’intero tracciato in sei mesi, realizzando un reportage pubblicato su National Geographic Magazine in quaranta Paesi e tradotto in trentatré lingue. Un lavoro che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e che oggi vive anche in un libro, Via Appia, edito nel 2024 e accompagnato dai testi di studiosi e autori come Paolo Rumiz, Lorenza Campanella, Tiziana Faraoni e Simone Quilici.
La serata offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare il racconto diretto dell’autore, tra immagini, aneddoti e riflessioni su uno dei progetti più affascinanti della fotografia contemporanea italiana.
In occasione dell’incontro sarà inaugurata la mostra “Via Appia”, che resterà allestita negli spazi di Materia fino al 30 novembre.
L’appuntamento è a Materia – Castronno, via Confaloneri 5 lunedì 13 ottobre alle 21.00.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link.
