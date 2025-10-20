Antenna Varese, la voce varesina di Medici Senza Frontiere

Antenna Varese è una giovane realtà nata solo un anno fa, ma in poco tempo è riuscita a creare una rete di volontari appassionati che portano sul territorio lo spirito e i valori di Medici Senza Frontiere.

Una nuova puntata di Soci All Time, la trasmissione radiofonica ideata con Csv Insubria, ha portato ai microfoni di Radio Materia una nuova voce del volontariato: l’associazione Antenna Varese.

ASCOLTA IL PODCAST

Nata quasi per caso durante l’iniziativa Biscotti senza frontiere, oggi conta più di trenta volontari attivi e una presenza costante nelle scuole e nei principali eventi cittadini. «Siamo partiti in quindici – racconta Carla Fantoni, portavoce del gruppo – e subito si è creata un’energia incredibile. Nessuno è mai solo: ci prepariamo insieme, condividiamo idee e ogni attività diventa un’occasione per crescere».

Dalle lezioni con i bambini alle collaborazioni con le università, Antenna Varese propone laboratori esperienziali che permettono ai partecipanti di mettersi nei panni degli operatori umanitari, affrontando sfide e decisioni difficili. «I bambini sono curiosi, fanno domande profonde, vogliono capire il mondo – spiega Carla – e questo ci fa sperare in una società più empatica». Anche gli adulti rispondono con entusiasmo: insegnanti, studenti, cittadini che decidono di dedicare tempo ed energie a un progetto di solidarietà concreta.

Tra le iniziative più attese c’è di nuovo Biscotti senza frontiere, l’evento nazionale che sabato 18 e domenica 19 ottobre ha porta i volontari in piazza Monte Grappa e corso Matteotti e in altre 148 piazze d’Italia per raccogliere fondi destinati al fondo emergenze di Medici Senza Frontiere. «Lo scorso anno abbiamo finito tutte le scatole in poche ore – spiega Domenico Lio, volontario e referente locale – segno che la solidarietà, quando è autentica, trova sempre spazio».

Antenna Varese è oggi un ponte tra la città e il mondo, una piccola comunità che dimostra come anche da un gesto semplice – un biscotto, un laboratorio, un sorriso – possa nascere un cambiamento reale.