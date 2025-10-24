Arcisate cammina con il cuore. Una giornata nel ricordo di Silvia

Arcisate si prepara a un appuntamento speciale, fatto di ricordo, affetto e solidarietà. Domenica 26 ottobre, il Parco Lagozza sarà il punto di ritrovo per la “Camminata del Cuore”, un evento aperto a tutti, nel ricordo di Silvia, per trasformare la sua memoria in un gesto concreto di aiuto verso chi oggi affronta la stessa difficile battaglia. Il ritrovo è fissato per le 9- 9.15, con un momento di saluto che aprirà la mattinata. Subito dopo, il lancio dei palloncini in cielo darà il via simbolico alla camminata, un gesto semplice ma ricco di significato, capace di unire i presenti in un abbraccio collettivo. (nella foto di repertorio un momento della precedente edizione della Camminata del cuore)

L’iniziativa è organizzata dagli amici e dai familiari di Silvia, con il sostegno del Comune di Arcisate e in collaborazione con l’Associazione “Varese per l’Oncologia”, che da anni opera nel territorio per promuovere la prevenzione e offrire supporto ai pazienti oncologici. Un impegno condiviso, nato dal desiderio di tenere viva la forza e il sorriso di Silvia attraverso un momento di comunità e solidarietà.

PERCORSO E PROGRAMMA

Il percorso di 5 chilometri, accessibile a tutti e adatto anche a chi partecipa con bambini o passeggini, si snoderà nei dintorni del parco, offrendo l’occasione di condividere una mattinata di movimento, amicizia e riflessione.

Al termine della passeggiata, chi lo desidera potrà fermarsi nella tensostruttura coperta per gustare un ottimo menù preparato per l’occasione e partecipare ai momenti di animazione dedicati ai più piccoli, pensati per rendere la giornata davvero alla portata di tutte le famiglie.

La quota di partecipazione è di 6 euro, un piccolo contributo che avrà un grande valore: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “Varese per l’Oncologia”, che da anni è impegnata nella sensibilizzazione alla prevenzione, nel sostegno alle cure mediche e nell’acquisto di materiale utile a migliorare la qualità della vita di chi sta affrontando un percorso oncologico.

Gli organizzatori lanciano un appello a tutta la comunità: “Diffondete l’iniziativa tra amici, parenti e conoscenti”, per far sì che il messaggio di speranza e solidarietà arrivi il più lontano possibile. La “Camminata del Cuore” vuole essere molto più di un evento sportivo: è un modo per stare insieme, per ricordare Silvia con un sorriso e per sostenere chi oggi vive la stessa brutta avventura, con la consapevolezza che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Domenica Arcisate camminerà unita, con il cuore e per il cuore. Un passo alla volta, nel nome di Silvia e della vita.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9:00 – 9:15: Ritrovo dei partecipanti al Parco Lagozza di Arcisate (Va).

Ore 9:30 circa: Breve momento di saluto e lancio dei palloncini in cielo da parte di Silvia

A seguire: Partenza della Camminata del Cuore (5 km, percorso adatto a tutti anche con passeggino)

Al termine della camminata: Possibilità di pranzare sotto la tensostruttura coperta con un menù dedicato e di partecipare all’animazione per bambini.