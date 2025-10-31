Varese News

Arianna Bonazzi lancia Noise, il podcast che vuole rompere il tetto di cristallo tra i giovani e il potere

Sottostimati, non ascoltati, non visti. Sono i giovani raccontati dal punto di vista di una di loro in una serie di interviste per Radio Materia che indagheranno il rumore dei giovani che hanno riempito le piazze in queste settimane

arianna bonazzi

Esce oggi, venerdì, alle 20 la prima puntata di Noise, il nuovo podcast di Radio Materia dedicato ai giovani. L’appuntamento in anteprima è alle 20 su www.radiomateria.it e in replica sabato alle 17 ma potrete ascoltarlo anche su tutte le piattaforme di streaming audio.

L’autrice e conduttrice del programma è Arianna Bonazzi, una ragazza di 23 anni che ha deciso di rompere il tetto di cristallo che divide i giovani dal mondo adulto attraverso una serie di interviste che vanno ad indagare e a far emergere cosa si sta muovendo tra le generazioni comprese tra i 15 e i 35 anni.

Chi sono, cosa fanno, cosa li muove oggi? Abbiamo iniziato a vederlo con la mobilitazione per Gaza.

Se volete scoprire qualcosa di più su Arianna, studentessa universitaria di storia e appassionata di radio e giornalismo, e sul suo podcast potete ascoltare qui la puntata di Chi l’avrebbe mai detto, condotta da Orlando Mastrillo

Appuntamento alle 20 sulla nostra web radio per la prima puntata in cui intervista allo psicologo Raffaele Mattei.

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
