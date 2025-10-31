Arianna Bonazzi lancia Noise, il podcast che vuole rompere il tetto di cristallo tra i giovani e il potere
Sottostimati, non ascoltati, non visti. Sono i giovani raccontati dal punto di vista di una di loro in una serie di interviste per Radio Materia che indagheranno il rumore dei giovani che hanno riempito le piazze in queste settimane
Esce oggi, venerdì, alle 20 la prima puntata di Noise, il nuovo podcast di Radio Materia dedicato ai giovani. L’appuntamento in anteprima è alle 20 su www.radiomateria.it e in replica sabato alle 17 ma potrete ascoltarlo anche su tutte le piattaforme di streaming audio.
L’autrice e conduttrice del programma è Arianna Bonazzi, una ragazza di 23 anni che ha deciso di rompere il tetto di cristallo che divide i giovani dal mondo adulto attraverso una serie di interviste che vanno ad indagare e a far emergere cosa si sta muovendo tra le generazioni comprese tra i 15 e i 35 anni.
Chi sono, cosa fanno, cosa li muove oggi? Abbiamo iniziato a vederlo con la mobilitazione per Gaza.
Se volete scoprire qualcosa di più su Arianna, studentessa universitaria di storia e appassionata di radio e giornalismo, e sul suo podcast potete ascoltare qui la puntata di Chi l’avrebbe mai detto, condotta da Orlando Mastrillo
Appuntamento alle 20 sulla nostra web radio per la prima puntata in cui intervista allo psicologo Raffaele Mattei.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.