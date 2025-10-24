Auto perde il controllo sulla statale in ingresso a Varese dalla A8: due feriti e traffico in tilt

Incidente venerdì mattina prima dell’alba sulla SS707, dove un’auto è uscita di strada. Un quarto d’ora prima delle 7 nel tratto di statale che si incontra uscendo dalla A8 dunque in direzione Varese un veicolo ha perso il controllo secondo i primi rilievi della pattuglia della polizia locale di Varese intervenuta sul posto.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, un ragazzo di 15 anni e una donna di 53, soccorse dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza della SOS Azzate e un mezzo di soccorso avanzato, sotto il coordinamento della Soreu dei Laghi.

I feriti non sarebbero in gravi condizioni: durante il loro intervento i mezzi di soccorso hanno operato in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Varese, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

La strada è stata chiusa fio a dopo le 7.30 e ha causato gravi disagi per chi si muoveva in direzione del capoluogo dall’Autolaghi.