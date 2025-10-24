Auto perde il controllo sulla statale in ingresso a Varese dalla A8: due feriti e traffico in tilt
La strada è stata chiusa fio a dopo le 7.30 e ha causato gravi disagi per chi si muoveva in direzione del capoluogo dall'Autolaghi
Incidente venerdì mattina prima dell’alba sulla SS707, dove un’auto è uscita di strada. Un quarto d’ora prima delle 7 nel tratto di statale che si incontra uscendo dalla A8 dunque in direzione Varese un veicolo ha perso il controllo secondo i primi rilievi della pattuglia della polizia locale di Varese intervenuta sul posto.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, un ragazzo di 15 anni e una donna di 53, soccorse dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza della SOS Azzate e un mezzo di soccorso avanzato, sotto il coordinamento della Soreu dei Laghi.
I feriti non sarebbero in gravi condizioni: durante il loro intervento i mezzi di soccorso hanno operato in codice giallo.
Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Varese, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.
La strada è stata chiusa fio a dopo le 7.30 e ha causato gravi disagi per chi si muoveva in direzione del capoluogo dall’Autolaghi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.