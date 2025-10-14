Varese News

Avviso di gara per la fornitura di pane e prodotti da forno al JRC di Ispra

Riunione informativa il 21/10/2025, scadenza offerte 5/11/2025. Documenti su EU Funding & Tenders Portal

Avviso di gara pubblico finalizzato alla Fornitura di pane e prodotti da forno per i servizi di ristorazione gestiti dall’Unità OIB.LS.3, sul Sito della Commissione Europea a Ispra (VA) Italia.

– Riunione informativa facoltativa: 21/10/2025 ore 10.30
– Termine per il ricevimento delle offerte: 05/11/2025
– Numero di riferimento: EC-OIB/IPR/2025/OP/0041

I documenti di gara sono pubblicati in Funding Electronic Daily (TED) − the European public procurement journal e disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto cliccando qui: EU Funding & Tenders Portal

Amministrazione aggiudicatrice: Commissione Europea-Italia

Persona di contatto: Commissione europea, Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB), OIB.RPP.2

E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu

Pubblicato il 14 Ottobre 2025
