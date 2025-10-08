Besnate on the Red Carpet: un’inaugurazione da cinema

Un appuntamento da non perdere a Besnate il 14 ottobre, quando il Cinema Incontro darà il via al cineforum autunnale con una serata speciale dal titolo “Besnate on the Red Carpet”. L’evento avrà inizio alle 21:00 al cinema parrocchiale che è luogo di cultura centrale per il paese.

La serata di apertura si arricchirà di un momento esclusivo: la presentazione della mostra fotografica di Giorgia Carena, che porta con sé gli scatti più suggestivi dalla Mostra del Cinema di Venezia. Le fotografie dell’autrice, in grado di catturare l’essenza e la magia della celebre kermesse cinematografica, permetteranno al pubblico di immergersi nell’atmosfera unica del festival, anche senza lasciare Besnate.

La serata si preannuncia all’insegna della cultura e della bellezza, con un omaggio alla settima arte che non si limiterà alla fotografia, ma che si estenderà al grande schermo con il programma di film previsti nel ciclo di Cineforum.

Il calendario completo del Cineforum di Besnate

L’autunno di cinema a Besnate non si ferma alla serata di inaugurazione.

L’intero ciclo di Cineforum, che avrà luogo ogni martedì, promette di offrire una selezione di film che spaziano tra diversi generi e tematiche, tutti scelti per stimolare la riflessione e il dialogo.

Con l’esclusione del primo appuntamento, tutti i film sono previsti in duplice proiezione: al lunedì pomeriggio con la formula conviviale “Cineté” e al martedì sera in formula cineforum.

16 ottobre, ore 20.45 – Aragoste a Manhattan

20 ottobre, ore 16:30 e 21 ottobre 21:00 – Duse

27 ottobre, ore 16:30 e 28 ottobre, ore 21:00 – La Gazza Ladra

3 novembre, ore 16:30 e 4 novembre, ore 21:00 – Fuori

10 novembre, ore 16:30 e 11 novembre, ore 21:00 – L’Ultimo Turno

17 novembre, ore 16:30 e 18 novembre, ore 21:00 – Un Film Fatto per Bene

24 novembre, ore 16:30 e 25 novembre, ore 21:00 – Scomode Verità

1 dicembre, ore 16:30 e 2 dicembre, ore 21:00 – Sotto le Nuvole:

Per chi fosse interessato a seguire tutta la rassegna, il cinema offre abbonamenti CineTé e CineForum, con la possibilità di partecipare a 7 rassegne più un extra, e l’abbonamento Super CineForum che comprende ben 19 film, garantendo un’opportunità irripetibile per chi ama il grande cinema.

Un autunno ricco di cinema, incontri e scoperte, quindi, per tutti i residenti di Besnate e non solo. Con una programmazione che spazia dalle grandi produzioni ai film d’autore, il Cineforum di Besnate offre una proposta culturale che promette di coinvolgere e appassionare ogni tipo di pubblico.