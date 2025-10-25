Buguggiate, una “Cena della salute” per riflettere su nutrizione, prevenzione e arte

Settantacinque persone, posti esauriti e un’atmosfera di grande partecipazione. È stato un successo la Cena della salute organizzata ieri sera all’oratorio di Buguggiate dall’associazione Alveare Odv, nell’ambito del percorso di Valbossa in Rosa, l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

Galleria fotografica La cena della salute a Buguggiate per Valbossa in rosa 4 di 10

«Abbiamo avuto 75 ospiti, quindi assolutamente il tutto esaurito per quanto riguarda le possibilità della cucina e la capienza dell’oratorio per un evento di questo tipo», racconta Ilaria Mai, presidente dell’Alveare Odv, soddisfatta per la grande risposta del pubblico.

Alla serata ha partecipato anche il consigliere regionale Emanuele Monti, mentre gli interventi scientifici e culturali sono stati affidati alle dottoresse Giorgia Carabelli e Susanna Martignoni.

La dottoressa Carabelli, da tempo vicina all’associazione, ha ricordato «quanto sia importante la nutrizione e un sano stile di vita nell’ambito della prevenzione del tumore al seno e di tantissime altre malattie e neoplasie di vario genere».

La seconda parte della serata ha avuto un tono più intimo e riflessivo grazie all’intervento della ginecologa Susanna Martignoni, ora in pensione ma da sempre appassionata di arte. «Le avevo chiesto di fare un intervento un po’ diverso – spiega Mai – e lei ha parlato della reazione di una donna quando riceve la diagnosi di tumore al seno: dal senso di sfortuna alle domande senza risposta, fino alla possibilità di trasformare un evento negativo in un’occasione di rinascita interiore».

La dottoressa Martignoni ha accompagnato il suo intervento con un affascinante percorso storico-artistico, raccontando come il tumore al seno sia stato rappresentato anche nell’arte. In particolare, ha ricordato che Michelangelo Buonarroti, nel 1500, scolpì nel monumento funebre dei Medici una figura femminile – la “Notte” – con un tumore al seno sinistro, segno che la malattia era conosciuta e osservata già in epoca antica.

«È stato un racconto intenso e profondo – commenta Mai – perché ci ha mostrato che questa malattia, che spesso consideriamo tipica dei nostri tempi, in realtà esisteva anche nell’antichità. La dottoressa ha spiegato anche come venisse trattata allora, offrendo uno sguardo storico e umano davvero interessante». La Cena della salute è uno degli appuntamenti più apprezzati tra gli eventi organizzati dall’Alveare; è il momento in cui lo spirito che anima l’associazione di Buguggiate si concretizza: condividere momenti e spazi, promuovere la salute a tavola, sostenere la cultura e sovvenzionare enti del territorio.