Cambio della guardi in consiglio a Samarate, si dimette Davide Macchi ed entra Brambilla

Cambio della guardia nelle file della maggioranza di Samarate: si dimette Davide Macchi e, nelle file di Samarate al Centro, entra Maurizio Brambilla, ex leghista che si era candidato nella formazione centrista che fa parte dell’alleanza che sostiene il sindaco Alessandro Ferrazzi.

Un cambio di assetto, ma non un terremoto, diciamo.

Macchi si è dimesso per trasferimento in altra città, ma ovviamente il suo posto di consigliere va al primo dei non eletti della stessa lista Samarate in Centro.

Poi certo, il dato significativo è che il posto in consiglio non andrà a un consigliere qualunque ma proprio a Brambilla, già consigliere della Lega con Tarantino, poi passato su posizioni sempre più critiche durante il mandato di Enrico Puricelli. Fino al clamoroso strappo che lo ha portato appunto in una delle liste a sostegno di Ferrazzi.

Di seguito la lettera di dimissioni di Davide Macchi, che ha ribadito di voler rimanere comunque a contatto con la realtà samaratese (dove è nato e cresciuto) e di considerarsi ancora parte di Samarate al Centro.

Con la presente, intendo rassegnare formalmente e con effetto immediato le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Samarate per motivi personali e professionali.

Nei mesi successivi alle elezioni del maggio 2024, la mia vita è completamente cambiata, in questo anno mi sono sposato e ho trovato un impegno come docente in un Istituto paritario nella città di Chiari (BS), dove ho preso residenza. Tutto ciò limita la mia disponibilità e soprattutto la mia presenza sul territorio, costante che reputo necessaria per poter affrontare in modo ottimale il ruolo di Consigliere Comunale.

Ringrazio il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio per questi mesi condivisi e ringrazio il mio gruppo Samarate al Centro che mi ha sempre dato fiducia e supporto. Ma soprattutto ringrazio coloro che hanno scelto di affidarmi il loro voto alle scorse elezioni.

Lascio con grande dispiacere questo ruolo, con la consapevolezza di non poter dare quanto necessario. Lascio con grande dispiacere ma con la consapevolezza e la serenità che chi mi sostituirà saprà fare un ottimo lavoro.

Nella speranza che il 2026 possa essere l’anno dell’effettivo cambio di marcia per questa Amministrazione di cui ho fatto parte, auguro buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale di Samarate.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.