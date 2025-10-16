Caos traffico nel Basso Varesotto, il casello di Gallarate sarà chiuso solo da dicembre

I lavori per la posa delle barriere anti-rumore lungo l’autostrada A8 non inizieranno prima di dicembre: è l’aggiornamento emerso nel corso dell’incontro in Prefettura sul “nodo” della viabilità in tilt da giorni nell’area tra Cassano Magnago e Busto Arsizio. Un caos viabilistico nato dalla chiusura dello svincolo della superstrada 336, ma che si teme possa diventare ancora più impattante con la chiusura del casello di Gallarate.

L’intervento in A8 comporterà – è stato confermato – la chiusura per dieci mesi dell’ingresso di Gallarate in direzione Milano e la riduzione della carreggiata da tre a due corsie nel tratto interessato dal cantiere.

Non è stata invece presa alcuna decisione sulla proposta avanzata dai sindaci di sospendere il pagamento alla barriera Gallarate Nord per tutta la durata dei lavori. L’ipotesi, sostenuta dai primi cittadini, nasce dall’esigenza di evitare che i veicoli si riversino sulle strade locali, già messe a dura prova per le ragioni di cui si diceva.

È merso poi che un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla concomitanza dei lavori con le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il rinvio a dicembre, secondo quanto emerso, dovrebbe consentire ai Comuni di Cassano e Cavaria di completare alcuni cantieri già in corso che incidono sulla viabilità locale (via Venegoni), limitando almeno in parte i disagi complessivi.