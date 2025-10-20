Varese News

Case popolari, al via le domande per gli alloggi SAP nei comuni del Saronnese

Il bando riguarda cittadini residenti o domiciliati nei comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo. Domande solo online entro il 30 novembre

È aperto il nuovo bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi SAP – Servizi Abitativi Pubblici – nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese. Le domande potranno essere presentate fino a sabato 30 novembre 2025, entro le ore 23.59, esclusivamente in modalità telematica.

Chi può fare domanda e dove

Il bando è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo, che compongono l’ambito territoriale. Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, consultabile sul sito del Comune di Saronno o accedendo direttamente alla piattaforma regionale dei Servizi Abitativi all’indirizzo: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/

Domanda solo online entro il 30 novembre

La domanda deve essere compilata solo online: non sono previste modalità cartacee o sportelli fisici. Per accedere è necessario avere SPID, CIE o CNS. «È fondamentale – raccomanda il Comune di Saronno – leggere con attenzione l’avviso pubblico per verificare i requisiti e raccogliere la documentazione necessaria».

Supporto gratuito all’Agenzia dell’Abitare

Per chi avesse difficoltà con la procedura informatica o volesse chiarimenti, è attivo un servizio di consulenza gratuito a cura dell’Agenzia dell’Abitare, inaugurata recentemente a Saronno. È possibile contattare gli operatori al numero 342 5126878 per ricevere supporto nella compilazione della domanda o nella raccolta dei documenti.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
