Castagnata alla scuola Galilei di Avigno tra sole, sorrisi e tradizione
Dopo la raccolta nei boschi di Velate, bambini genitori e insegnanti hanno celebrato una festa dedicata all'autunno con buon cibo e laboratori didattici, creativi e divertenti
Dopo la raccolta delle castagne nei boschi di Velate, che ha coinvolto con entusiasmo tutti gli alunni, sabato 25 ottobre la scuola primaria Galilei di Avigno ha finalmente celebrato la tanto attesa Festa della Castagnata!
È stata una giornata speciale, all’insegna della condivisione, della collaborazione e della gioia di stare insieme.
Grazie all’impegno dell’Associazione Genitori, gli alunni hanno potuto partecipare a laboratori didattici creativi e divertenti, che hanno permesso ai bambini di conoscere più da vicino la tradizione autunnale e il valore del lavoro di squadra.
Non è mancato, naturalmente, il momento conviviale: sempre grazie all’Associazione Genitori, è stato organizzato un pranzo all’aperto, dove famiglie, insegnanti e bambini hanno potuto gustare panini con le salamelle, patatine fritte, spritz e birra artigianale.
Un’occasione perfetta per ritrovarsi tutti insieme, scambiare due chiacchiere e godersi una bellissima e fortunatissima giornata di sole.
La Castagnata della scuola primaria Galilei dell’ Istituto comprensivo Varese 3, si è così trasformata in un momento di festa autentica, fatta di semplicità, sorrisi e collaborazione tra scuola e famiglie: un’esperienza che resterà nei ricordi di grandi e piccini.
Una festa con le castagne raccolte dai bambini della primaria di Avigno nei boschi
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.