Castagnata alla scuola Galilei di Avigno tra sole, sorrisi e tradizione

Dopo la raccolta nei boschi di Velate, bambini genitori e insegnanti hanno celebrato una festa dedicata all'autunno con buon cibo e laboratori didattici, creativi e divertenti

castagnata primaria galilei

Dopo la raccolta delle castagne nei boschi di Velate, che ha coinvolto con entusiasmo tutti gli alunni, sabato 25 ottobre  la scuola primaria Galilei di Avigno ha finalmente celebrato la tanto attesa Festa della Castagnata!
È stata una giornata speciale, all’insegna della condivisione, della collaborazione e della gioia di stare insieme.

Grazie all’impegno dell’Associazione Genitori, gli alunni hanno potuto partecipare a laboratori didattici creativi e divertenti, che hanno permesso ai bambini di conoscere più da vicino la tradizione autunnale e il valore del lavoro di squadra.

Non è mancato, naturalmente, il momento conviviale: sempre grazie all’Associazione Genitori, è stato organizzato un pranzo all’aperto, dove famiglie, insegnanti e bambini hanno potuto gustare panini con le salamelle, patatine fritte, spritz e birra artigianale.
Un’occasione perfetta per ritrovarsi tutti insieme, scambiare due chiacchiere e godersi una bellissima e fortunatissima giornata di sole.

La Castagnata della scuola primaria Galilei dell’ Istituto comprensivo Varese 3, si è così trasformata in un momento di festa autentica, fatta di semplicità, sorrisi e collaborazione tra scuola e famiglie: un’esperienza che resterà nei ricordi di grandi e piccini.

Una festa con le castagne raccolte dai bambini della primaria di Avigno nei boschi

di
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
