Una festa con le castagne raccolte dai bambini della primaria di Avigno nei boschi

Nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre le ore scolastiche sono state davvero diverse dal solito per gli alunni della scuola primaria Galilei di Avigno, parte dell’Istituto Comprensivo Varese 3.

Tutte le classi – più di cento bambini in totale – hanno vissuto un’esperienza speciale: una passeggiata a piedi fino ai boschi di Velate per dedicarsi alla raccolta delle castagne.

Lungo il sentiero, tra foglie scricchiolanti e profumo d’autunno, i bambini hanno camminato con entusiasmo e curiosità, osservando la natura che in questa stagione si veste di colori caldi e intensi. Armati di sacchetti, guanti e tanta allegria, si sono impegnati nella ricerca dei ricci più pieni e delle castagne più belle.

La raccolta è stata copiosa, segno che la natura, quest’anno, è stata particolarmente generosa.

Le castagne raccolte non resteranno solo un bel ricordo: verranno infatti cucinate dalle famiglie e condivise durante la castagnata a scuola, in programma per sabato 25 ottobre, un momento di festa e condivisione per tutta la comunità scolastica.

«È stato un pomeriggio di autentico contatto con la natura, di collaborazione e gioia collettiva, che ha permesso ai bambini di imparare fuori dall’aula, respirando l’aria fresca dei boschi e riscoprendo la bellezza delle piccole cose – raccontano le insegnanti – I nostri alunni non hanno solo raccolto castagne, hanno raccolto emozioni, sorrisi e ricordi che porteranno con sé a lungo».