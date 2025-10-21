Varese News

Animali

Castagne, cioccolata e amici a quattro zampe al Canile di Varese

Torna la Castagnata in Canile: un pomeriggio di festa, condivisione e amore per gli animali, tra volontari e cittadini

Anche l'assessore all'ambiente e alla sostenibilità alla castagnata del Canile di Varese

È di nuovo tempo di castagne al Canile Municipale di Varese, dove domenica 26 ottobre, dalle 14:30 alle 18, si terrà la tradizionale Castagnata in Canile, organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Varese.

Un pomeriggio di festa e calore, tra castagne, cioccolata calda e dolci preparati dai volontari, per ritrovarsi, conoscere i cani ospiti in cerca di una famiglia e condividere qualche ora in compagnia, mentre i colori dell’autunno avvolgono il rifugio di via Molinazzo.

Come ogni anno, l’invito è aperto a tutti, “umani e pelosi”: la festa accoglierà anche i cani dei visitatori, in un clima sereno e accogliente che celebra l’amore e il rispetto per gli animali.

Per informazioni: 345 5787300 – info@legadelcane-va.it.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
