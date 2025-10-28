Cedrate celebra la giornata nazionale del 4 novembre
Nel quartiere di Gallarate un tempo c'era la sfilata dei reduci, ora è rimasta la tradizione della celebrazione, che è quella più sentita in città
Il 4 novembre Cedrate renderà omaggio ai caduti, nella giornata dell’Unità nazionale (si ricorda il 4 novembre 1918, armistizio della Prima Guerra Mondiale che portò alla conquista del Trentino, del Sudtirolo/Alto Adige e della Venezia Giulia).
La commemorazione per il 4 novembre – curata anche dal Comitato “Insieme per Cedrate” – inizierà alle ore 10, dal monumento ai caduti di via Monte Santo a Cedrate con una semplice deposizione di una corona di alloro, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, in concomitanza con l’alza bandiera e con l’esecuzione dell’inno di Mameli, dell’inno del Piave e del Silenzio di ordinanza.
Successivamente, la cerimonia proseguirà con una deposizione floreale nel cortile della scuola media P. Iginio Lega.
Già frazione ai tempi della Prima Guerra Mondiale, Cedrate ebbe il suo monumento ai Caduti al termine del conflitto, così come lo hanno anche Crenna (Comune autonomo fino al 1923-24) e la sua frazione Ronchi. A Cedrate un tempo c’era la sfilata dei reduci, che era molto sentita: ora è rimasta la tradizione della celebrazione, che è diventata quella più importante della città, dopo che negli ultimi tempi le celebrazioni in centro si sono svolte più in sordina.
