Come si scrive un romanzo. Matteo Fontana alla Materia del giorno

Scrivere un romanzo è il sogno tenuto nel cassetto da molte persone. Sicuramente, per chi ci prova, è una sfida che richiede intuizione, predisposizione al racconto e tecnica nella scrittura creativa. Che cosa serve per scrivere un romanzo lo chiederemo allo scrittore Matteo Fontana, ospite della puntata “La materia del giorno” di venerdì 31 ottobre.

Varesino di nascita, classe 1977, Fontana vive a Milano e si muove da sempre tra letteratura e cinema. Ha esordito con il romanzo “Il Gioko” (Salerno Editrice, 2009), ha firmato la regia del film “Lupo della notte” (2010), premiato in numerosi festival internazionali. Nel 2018 ha pubblicato per Feltrinelli “Il veleno dei ricordi“, opera che conferma la sua voce originale, capace di unire tensione narrativa e profondità psicologica. I suoi scritti inediti hanno ricevuto riconoscimenti come il Premio Guido Morselli, e da poco l’autore ha dato avvio al progetto Effemeridi con il libro “Tempus fugit“, prima tappa di un percorso di ampio respiro: «Il tempo fugge in avanti, la scrittura lo riporta indietro: ma è un’illusione , un’effemeride».

Nel corso dell’incontro, Fontana guiderà il pubblico in un viaggio dentro il processo creativo, affrontando le domande che ogni scrittore si pone: da dove nasce una storia? Come si costruisce un personaggio credibile? Quanto contano la memoria, l’esperienza e l’immaginazione? Servono o non servono le scuole di scrittura creativa?

La puntata verrà trasmessa in diretta streaming sul sito di Varesenews.