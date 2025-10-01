Comunicazione ed emozioni nel family business il nuovo corso di Liuc business school
Dal 31 ottobre 2025 parte il percorso formativo “Family in Business: Comunicazione, Relazione, Emozione”, pensato per migliorare la qualità delle relazioni e ridurre i conflitti nelle imprese familiari
Gestire un’impresa familiare significa affrontare sfide uniche, in cui dinamiche emotive e relazionali si intrecciano con le decisioni strategiche e operative. Per aiutare le famiglie imprenditoriali a rafforzare la comunicazione interna e a costruire rapporti più equilibrati, Liuc Business School lancia il corso “Family in Business: Comunicazione, Relazione, Emozione”, che inizia il 31 ottobre prossimo.
PER CHI È STATO PROGETTATO E CON QUALE OBIETTIVO
Il percorso, articolato in quattro giornate, è stato progettato per membri di famiglie imprenditoriali di tutte le generazioni, sia junior sia senior, che vogliono affrontare con maggiore consapevolezza la dimensione emotiva e relazionale del loro business. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per comunicare in modo efficace e prevenire incomprensioni che possono minare la continuità e la serenità aziendale. Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di costruire relazioni armoniose tra i membri della famiglia imprenditoriale, gestire e comprendere le emozioni che emergono nei rapporti familiari, ridurre le conflittualità intergenerazionali e evitare gli errori più comuni nella comunicazione.
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Il programma si distingue per un approccio multidisciplinare, che integra economia aziendale, comunicazione e psicologia, offrendo un apprendimento esperienziale e immediatamente applicabile. La faculty unisce competenze accademiche e professionali, garantendo una formazione solida e concreta. Con questo percorso, Liuc Business School mira a supportare le famiglie nel costruire un ambiente di lavoro più armonioso, condizione essenziale per affrontare con successo le sfide della crescita e del passaggio generazionale. Le iscrizioni sono già aperte: un’occasione per investire nella qualità delle relazioni e garantire un futuro solido e coeso alla propria impresa familiare.
