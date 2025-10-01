Varese News

Economia

Comunicazione ed emozioni nel family business il nuovo corso di Liuc business school

Dal 31 ottobre 2025 parte il percorso formativo “Family in Business: Comunicazione, Relazione, Emozione”, pensato per migliorare la qualità delle relazioni e ridurre i conflitti nelle imprese familiari

Gestire un’impresa familiare significa affrontare sfide uniche, in cui dinamiche emotive e relazionali si intrecciano con le decisioni strategiche e operative. Per aiutare le famiglie imprenditoriali a rafforzare la comunicazione interna e a costruire rapporti più equilibrati, Liuc Business School lancia il corso “Family in Business: Comunicazione, Relazione, Emozione”, che inizia il 31 ottobre prossimo.

PER CHI È STATO PROGETTATO E CON QUALE OBIETTIVO
Il percorso, articolato in quattro giornate, è stato progettato per membri di famiglie imprenditoriali di tutte le generazioni, sia junior sia senior, che vogliono affrontare con maggiore consapevolezza la dimensione emotiva e relazionale del loro business. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per comunicare in modo efficace e prevenire incomprensioni che possono minare la continuità e la serenità aziendale. Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di costruire relazioni armoniose tra i membri della famiglia imprenditoriale, gestire e comprendere le emozioni che emergono nei rapporti familiari, ridurre le conflittualità intergenerazionali e evitare gli errori più comuni nella comunicazione.

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Il programma si distingue per un approccio multidisciplinare, che integra economia aziendale, comunicazione e psicologia, offrendo un apprendimento esperienziale e immediatamente applicabile. La faculty unisce competenze accademiche e professionali, garantendo una formazione solida e concreta. Con questo percorso, Liuc Business School mira a supportare le famiglie nel costruire un ambiente di lavoro più armonioso, condizione essenziale per affrontare con successo le sfide della crescita e del passaggio generazionale. Le iscrizioni sono già aperte: un’occasione per investire nella qualità delle relazioni e garantire un futuro solido e coeso alla propria impresa familiare.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.