Coop Lombardia inaugura un nuovo punto vendita in franchising a Venegono Superiore
I consumatori potranno trovare qualità, convenienza e sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai prodotti a marchio Coop, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle filiere locali
Coop Lombardia prosegue il percorso di crescita e radicamento sul territorio con l’apertura di un nuovo punto vendita in franchising a Venegono Superiore, in provincia di Varese.
L’insegna si inserisce nel progetto di sviluppo della rete dei negozi Coop Lombardia in franchising, che mira a coniugare la solidità e i valori cooperativi con la flessibilità e la vicinanza tipiche del commercio di prossimità.
Anche a Venegono Superiore i consumatori potranno trovare qualità, convenienza e sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai prodotti a marchio Coop, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle filiere locali.
Con questa apertura Coop Lombardia conferma il proprio impegno nel rendere sempre più capillare la presenza sul territorio, offrendo un modello di impresa cooperativa orientato alla responsabilità sociale, alla trasparenza e all’attenzione verso le persone e le comunità locali.
