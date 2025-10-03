Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine 2025: le classiche del ciclismo in diretta
Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vanno in scena le due classiche del nostro territorio e la Tre Valli femminile. Seguite le corse in diretta su VareseNews e LegnanoNews
Il ciclismo dei big sbarca tra il Varesotto e l’Altomilanese con la disputa delle grandi classiche di casa nostra. Dopo la 9a Gran Fondo Tre Valli Varesine (sabato la cronometro, domenica la prova in linea) per amatori di Varese tocca ai professionisti.
Lunedì 6 si corre la 106a Coppa Bernocchi con partenza e arrivo a Legnano (193 Km). Martedì 7 si apre con la 5a Tre Valli Women’s Race (136 Km) e prosegue con la 104a Tre Valli Varesine per i professionisti di 200 Km, entrambe con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese.
Le redazioni sportive di VareseNews e LegnanoNews raccontano le corse “pro” con un liveblog offerto da Finazzi Serramenti da ACOF e da Confident a disposizione dei lettori fin dai giorni precedenti. All’interno notizie, curiosità, statistiche e immagini.
Nei giorni di corsa, cronaca minuto per minuto. Per commentare con noi gli eventi è disponibile la chat che si apre in pagina. Il liveblog si carica qui sotto dopo qualche secondo di attesa; nel caso ci fossero problemi di visualizzazione potete CLICCARE QUI.
Il liveblog
