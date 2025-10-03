Da Cocquio Trevisago al “Chiavarincosplay“: nonni premiati come “Fata Turchina” e “Geppetto”
Alla kermesse ligure dedicata al mondo del fumetto e del cosplay, la coppia varesina conquista il premio per la simpatia con un gruppo ispirato a Pinocchio
Il Chiavarincosplay, festival ligure che ogni anno anima il centro storico della città con eventi, sfilate e ospiti legati al mondo del fumetto e della creatività, ha visto quest’anno brillare anche un pezzo di Varesotto. Alla tre giorni, organizzata dall’assessorato comunale guidato da Silvia Stanig, tra concerti, performance steampunk e laboratori della scuola del fumetto chiavarese, uno dei momenti più attesi è stata la tradizionale sfilata per il caruggio con premiazione finale.
Fra i protagonisti assoluti del concorso, che prevedeva nomination per oggettistica, originalità, simpatia e sartoria, si è distinto un gruppo familiare ispirato alle avventure di Pinocchio. A catturare l’attenzione del pubblico e della giuria sono stati soprattutto due cosplayer d’eccezione: Paola e Pietro, una coppia di Cocquio Trevisago, che hanno interpretato rispettivamente la Fata Turchina e Geppetto.
Nonostante fossero i più “attempati” della festa, come hanno scherzato gli organizzatori, i due nonni hanno portato sul palco energia, emozione e tanto divertimento, aggiudicandosi il premio per la simpatia. Nel raccontare la loro provenienza da Cocquio, vicino al Lago Maggiore, hanno scatenato un grande applauso dal pubblico ligure, orgoglioso di accogliere partecipanti giunti da così lontano.
Un riconoscimento che è andato oltre il semplice costume, trasformandosi in un simbolo di entusiasmo, passione e voglia di mettersi in gioco a tutte le età.
