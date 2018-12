Pro Patria senza paura contro la corazzata Entella

Dopo quattro pareggi di fila la Pro Patria dovrebbe cercare la vittoria, ma visto il prossimo impegno in calendario, forse andrebbe bene anche un altro “segno X”. La nostra, ovviamente, è una provocazione, ma l’impegno che aspetta i tigrotti è forse il più ostico del campionato.

Mercoledì 12 dicembre (ore 14.30) la Pro Patria sarà impegnata a Chiavari contro la Virtus Entella, favorita per la vittoria del Girone A di Serie C e corazzata da serie cadetta.

D’altronde i liguri alla categoria superiore ci hanno sperato non poco, tra ricorsi e controricorsi, giustizia sportiva e tribunali regionali. Alla fine i “diavoli neri” sono stati costretti a ripartire dalla Serie C, con un calendario molto serrato a causa dei tanti recuperi dovuti alle partite rinviate a inizio stagione.

La Virtus Entella nelle nove gare disputate finora ha conquistato 22 punti con sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La squadra allenata da Roberto Boscaglia arriva dalla vittoria nel “derby” contro l’Albissola, ma soprattutto dal grande exploit in Coppa Italia, con cui i “diavoli neri” hanno eliminato il Genoa.

Ivo Molnar / foto G. Garavaglia

La Pro Patria non deve però partire con paura. I tigrotti hanno dimostrato di saper tenere testa anche alle squadre più attrezzate del girone, come dimostra la vittoria a Novara o il pareggio di Arezzo. Mister Ivan Javoricic riavrà a disposizione il difensore Matteo Battistini, che ha scontato la squalifica, ma nel reparto arretrato mancherà Manuel Lombardoni, espulso nel corso della gara contro il Gozzano.

Se è vero che la Pro Patria arriva da quattro pari di fila, è altrettanto corretto dire che i tigrotti nelle ultime otto gare hanno perso solo una volta, portando a casa punti nelle altre sette uscite, con tre vittorie. Ciò a sottolineare che Santana e compagni stanno passando un buon momento di forma, ma anche che il Girone A può celare sorprese: chissà che questa volta non tocchi ai tigrotti essere il Davide che abbatte il Golia.

PAROLA DI JAVORCIC

«L’Entella è la squadra più completa e la maggiore favorita per la vittoria del campionato, e non parlo solo della qualità tecnica ma anche tutte le altre componenti di una squadra di calcio. Dalla società all’ampiezza della rosa e via dicendo» spiega mister Javorcic dopo la rifinitura allo “Speroni”. «Quando si affrontano squadre di questo tipo bisogna essere perfetti e sperare che il nostro avversario ci conceda qualcosa. Noi proveremo a metterli in difficoltà, e questo è anche il bello del calcio».

Intanto la Pro si prepara a qualche variazione tra i titolari: «Rispetto a domenica ci saranno tanti cambi perché dobbiamo gestire non solo la settimana ma tutto il periodo: dobbiamo mettere i giocatori in condizione di esprimersi ma anche capire il potenziale di tutti. Abbiamo tante partite consecutive, dovremo ottimizzare sia le prestazioni singole sia quella collettiva».

DIRETTA VN

La diretta di VareseNews per la partita di Chiavari è già attiva (GUARDA QUI) con notizie, curiosità e sondaggio-pronostico. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VirtusEntellaProPatria sui social