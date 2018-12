Javorcic ai suoi Tigrotti: “Straordinari”

Aveva chiesto la “partita perfetta” ed è uscito dal big match con i tre punti. Non può che essere soddisfatto Ivan Javorcic, allenatore della Pro Patria, al termine del blitz vincente in terra ligure contro una squadra – la Virtus Entella – favorita per il match odierno ma anche per la vittoria del campionato. Ecco le parole del mister tigrotto alla fine della partita di Chiavari.

«I ragazzi sono stati semplicemente straordinari, perché l’Entella oltre ad essere una grande squadra per rosa e identità di gioco è anche una grande società con esperienza e prestigio, tutti elementi che la rendono iper-competitiva. Noi abbiamo il nostro modo di essere, la nostra etica e il nostri obiettivi futuri che ci stanno ripagando. Ringrazio ancora i ragazzi per l’impresa di oggi».

Rammaricato ma consapevole delle mancanze dei suoi invece Roberto Boscaglia, tecnico dei padroni di casa: «Forse il risultato più giusto era il pareggio, ma complici la nostra giornata non brillante e l’avversario ostico non siamo riusciti a sfondare. Gli ultimi quindici minuti del primo tempo li abbiamo messi sotto, ma poi la partita si è complicata e ci siamo innervositi facendo il loro gioco. Ringrazio comunque i ragazzi che avendo una partita ogni tre giorni sono sempre stati disponibili e concentrati, senza farci condizionare da quello che accadeva fuori. Sconfitta che può essere salutare, continuiamo a lavorare».