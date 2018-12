Precipita in un dirupo mentre lavora: morto un operaio di 48 anni

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi – mercoledì 12 dicembre – in Val Cavargna, in provincia di Como.

Un operaio di 48 anni è morto cadendo in un dirupo mentre stava lavorando nei pressi della centrale elettrica di Cavargna, in località Mondrago.

L’incidente è avvenuto in una zona boschiva e in un luogo impervio, e per soccorrere l’operaio sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, l’elisoccorso e gli operatori di Ats Montagna che insieme ai Carabinieri di Menaggio hanno effettuato gli accertamenti utili per ricostruire la dinamica della tragedia.

Secondo quanto si è appreso all’arrivo dei soccorritori l’uomo era già deceduto.