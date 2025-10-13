Da raviolo di famiglia al mondo intero: Scoiattolo si racconta a Materia
Martedì 21 ottobre, uno speciale dietro le quinte dell’azienda anticipato da degustazione dei nuovi prodotti
Dietro ogni raviolo c’è una storia: quella del Raviolificio Lo Scoiattolo inizia con nonna Ebe e nonno Tino e arriva oggi sui mercati internazionali. Martedì 21 ottobre alle 21:00 a Materia l’azienda si racconta in un incontro pubblico che ripercorre tradizione, innovazione e crescita imprenditoriale.
Dalla cucina di famiglia ai laboratori di ricerca e sviluppo, passando per i segreti della produzione artigianale, sarà possibile scoprire come un piccolo laboratorio sia diventato un punto di riferimento nella pasta fresca.
La serata si apre alle 20:00 con una degustazione dei nuovi prodotti del Raviolificio, accompagnata da un esclusivo dietro le quinte dell’azienda: un’esperienza unica per assaporare e conoscere da vicino il mondo dello Scoiattolo.
