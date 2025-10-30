Varese News

Economia

Da una fabbrica di donne al comando di una donna: il cerchio sostenibile di Lati

Michela Conterno, CEO della Lati di Vedano Olona, racconta la storia di un’impresa nata nel dopoguerra e rinata con un modello di economia circolare e di fiducia tra generazioni.

C’è una frase che Michela Conterno pronuncia quasi di sfuggita, ma che racchiude il senso profondo della puntata di Materia d’Impresa che la vede protagonista: «Mi piace pensare che con la società benefit abbiamo chiuso il cerchio della sostenibilità».

Un cerchio iniziato nel 1945, quando suo nonno fondò Lati, a Vedano Olona, immaginando un’economia circolare “ante litteram”. Erano anni di macerie e ricostruzione, e lui — con una visione che oggi definiremmo illuminata — aveva messo in piedi una fabbrica al femminile per riciclare residuati bellici in materiali plastici. Oggi, ottant’anni dopo, è la nipote a guidare l’azienda, ancora nel segno delle donne, della sostenibilità e dell’innovazione.

Un cambio di cultura, non solo di generazione

Il passaggio generazionale, racconta Michela Conterno, non è stato solo una questione di nomine o di ruoli. È stato un cambio di cultura: «Mio padre ha avuto il coraggio di delegare. Non è scontato. Mi ha lasciato spazio per portare un nuovo modello di leadership, non più paternalistico, ma basato sulla fiducia e sulla responsabilizzazione». Una transizione tutt’altro che semplice, perché «Quando le persone sono abituate a farsi comandare, mettono da parte un po’ il cervello», dice sorridendo. Ma è proprio da quella fiducia che è nata una Lati rinnovata, più sostenibile, più aperta, più capace di dialogare con il futuro.

Plastica e sostenibilità, un binomio possibile

Non c’è imbarazzo quando si parla di plastica: Michela Conterno la difende con convinzione e competenza. «Plastica e sostenibilità non è un ossimoro. È un pregiudizio culturale. La plastica può essere parte della soluzione, se la si usa bene». Lati ha ridotto le emissioni grazie all’energia green e agli impianti fotovoltaici («Sono una compulsiva del fotovoltaico» ammette) e lavora su formule di materiali con contenuto crescente di riciclato. Ogni prodotto è sottoposto a un’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment), così che i clienti possano scegliere non solo in base al prezzo, ma anche all’impatto ambientale.

India, ricerca e stampa 3D: la prossima frontiera

Con il 70% del fatturato all’estero e una lunga esperienza in Cina, oggi Lati guarda all’India. «È il mercato che crescerà di più nei prossimi anni – Spiega Conterno, alla vigilia di un viaggio per incontrare i nuovi partner della joint venture indiana – Ed è perciò il mercato dove vogliamo essere».

Ma il futuro si costruisce anche in casa: nel laboratorio di Vedano Olona si studiano nuovi materiali per la stampa 3D, capaci di sostituire metalli e di ridurre l’impatto ambientale. «È la nostra innovazione più disruptive – racconta – E ci avvicina anche al consumatore finale, che per un’azienda B2B come la nostra è una piccola rivoluzione».

Donne nelle imprese, donne nella plastica

Michela Conterno non è solo un’imprenditrice in un mondo di uomini, come quello del settore della plastica: è anche vicepresidente di Confindustria Varese, dove la componente femminile è sempre più presente, e fondatrice di Women in Plastics, l’associazione che riunisce professioniste del settore delle materie plastiche. «Eravamo poche e spesso isolate. Oggi siamo più di centocinquanta. È nata come community, è diventata un’associazione. Evidentemente, l’esigenza c’era».

Una radice istriana, una visione aperta

La conversazione si chiude con un tono più intimo. «I miei nonni erano di Zara – racconta Michela Conterno – Essere figli di profughi ti lascia dentro il senso dello sradicamento, ma anche l’empatia per chi è costretto a muoversi. Per questo cerco di dare priorità, anche in azienda, all’inserimento dei rifugiati. È un modo per restituire». E forse è anche questo il vero cerchio che si chiude: quello tra la memoria e il futuro, tra l’impresa e la cura, tra la plastica e la vita che può tornare a prender forma.

Settimana prossima Materia d’Impresa si metterà in pausa per una settimana: Varesenews sarà impegnata nel festival di Giornalismo GlocalNews e in quello di documentari Glocal Doc, che si terranno proprio nella settimana dal 2 al 9. Il prossimo appuntamento con Materia d’Impresa sarà così per lunedì 10 novembre: protagonista sarà Luca Corradini di Amca Elevatori, un nome tutto varesino ben noto a chi prende l’ascensore per andare a casa o in ufficio. Come sempre l’appuntamento è per le 14.30

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.