Dal 4 novembre si svuota il Canale Industriale tra Somma e Vizzola. Chiusa la ciclopedonale

Partiranno il 4 novembre i lavori di manutenzione Enel al Canale Industriale nella zona tra Somma Lombardo e Vizzola Ticino (nella foto il Canale Industriale nel tratto che affianca il Villoresi).

Le operazioni prevedono lo svuotamento del canale per le successive ispezioni tecniche specialistiche, la manutenzione straordinaria civile, la pulizia e la rimozione di rottami.

Per effettuare l’asciutta sarà ripristinato un percorso dell’acqua alternativo al fine di garantire le competenze idrauliche del periodo. Fra le attività principali per la messa in sicurezza, ci sarà il recupero dei pesci all’interno del canale effettuata da operatori specializzati.

Inoltre, per tutta la durata dei lavori verrà effettuata la chiusura temporanea della pista ciclopedonale che costeggia il canale della centrale, parte dell’asse “dei navigli” che collega il Ticino con Milano, molto amato da escursionisti, camminatori, ciclisti sportivi.

Le operazioni sono state autorizzate dalle Autorità competenti e concordate con le amministrazioni del territorio.

La fine delle attività e la rimessa in servizio del canale industriale sono previste per la metà di marzo 2026.