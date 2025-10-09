Dal tram al Giro d’Italia, i filmati raccontano la Gallarate che fu
Sabato pomeriggio un nuovo, speciale incontro del ciclo "La scintilla": una raccolta di preziosi filmati casalinghi di luoghi, persone, momenti
Il Giro d’Italia che passa per Gallarate nel 1931, i primi esperimenti di Volo a vela a Malpensa, il collaudo dei ponti nel 1935, l’inondazione dell’Arno nel 1951, le processioni e l’arrivo di mons. Gianazza nel ‘56, il cardinal Forni e il cardinale Montini, la Rai Tv in piazza Libertà nel ‘57, il Centro della Gioventù, la Tramvia anni ‘30 e ’40…e molte altre storie della città di Gallarate. (Foto: archivio fotografico Il Sestante)
Tanti eventi, luoghi, persone che compaiono nei preziosi filmati presentati in esclusiva da Carlo Bonicalzi, con gli interventi di Adelfo M.Forni, Alberto Guenzani, Anna Lorenzini.
L’evento – sabato 11 ottobre alle 15.45 – è proposto dal programma culturale La scintilla, con Centro Culturale Tommaso Moro.
Appuntamento alla Sala Rusnati, di via Rusnati 1.
