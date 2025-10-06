Dalla Valtravaglia al Sacro Monte: pellegrinaggio notturno con le parrocchie del Decanato di Luino
Le parrocchie della Valtravaglia organizzano un pellegrinaggio a piedi di oltre 23 km da Brezzo di Bedero al Sacro Monte di Varese per dare inizio insieme al nuovo anno pastorale
Un’occasione di preghiera e cammino condiviso è quella proposta dalle parrocchie della bassa Valtravaglia per la serata di venerdì 10 ottobre 2025, nell’ambito dell’Anno Giubilare.
L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 presso il Santuario di Maria Bambina a Pianezza di Brezzo di Bedero, dove si terrà un momento di preghiera comunitaria. Al termine, per chi lo desidera, partirà il pellegrinaggio a piedi verso il Sacro Monte di Varese, lungo un percorso di circa 23,5 chilometri, con arrivo previsto nella mattinata del giorno successivo.
Un gesto di affidamento e comunità
L’iniziativa è un modo simbolico per affidare a Maria l’inizio del nuovo anno pastorale, vivendo un gesto di fede che unisce preghiera, fatica, silenzio e condivisione. Il pellegrinaggio è aperto a tutti: giovani, adulti, gruppi parrocchiali e singoli fedeli.
Chi non ha la possibilità di percorrere l’intero tragitto a piedi potrà partecipare alla celebrazione finale raggiungendo direttamente il Sacro Monte: l’appuntamento è per le ore 7.00 alla prima cappella o alle 8.00 in santuario per la Santa Messa conclusiva.
Iscrizioni e informazioni
Per ragioni organizzative, è richiesta la comunicazione della propria partecipazione tramite un messaggio WhatsApp alla Segreteria interparrocchiale al numero +39 389 593 1317.
