Dalla Valtravaglia al Sacro Monte: pellegrinaggio notturno con le parrocchie del Decanato di Luino

Un’occasione di preghiera e cammino condiviso è quella proposta dalle parrocchie della bassa Valtravaglia per la serata di venerdì 10 ottobre 2025, nell’ambito dell’Anno Giubilare.

L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 presso il Santuario di Maria Bambina a Pianezza di Brezzo di Bedero, dove si terrà un momento di preghiera comunitaria. Al termine, per chi lo desidera, partirà il pellegrinaggio a piedi verso il Sacro Monte di Varese, lungo un percorso di circa 23,5 chilometri, con arrivo previsto nella mattinata del giorno successivo.

Un gesto di affidamento e comunità

L’iniziativa è un modo simbolico per affidare a Maria l’inizio del nuovo anno pastorale, vivendo un gesto di fede che unisce preghiera, fatica, silenzio e condivisione. Il pellegrinaggio è aperto a tutti: giovani, adulti, gruppi parrocchiali e singoli fedeli.

Chi non ha la possibilità di percorrere l’intero tragitto a piedi potrà partecipare alla celebrazione finale raggiungendo direttamente il Sacro Monte: l’appuntamento è per le ore 7.00 alla prima cappella o alle 8.00 in santuario per la Santa Messa conclusiva.

Iscrizioni e informazioni

Per ragioni organizzative, è richiesta la comunicazione della propria partecipazione tramite un messaggio WhatsApp alla Segreteria interparrocchiale al numero +39 389 593 1317.