Dalla varesina Mentasti alla stella Battocletti: l’atletica azzurra fa festa a Trieste
Il quarto posto dell'allieva di Silvano Danzi permette alla formazione Under 23 italiana di vincere il meeting triestino in occasione della Corsa dei Castelli
Una giornata di grandi successi per l’atletica italiana a Trieste in occasione della Corsa dei Castelli. Se da un lato l’attesa era tutta per il rientro in gara di Nadia Battocletti, vicecampionessa olimpica e mondiale, l’incontro internazionale under 23 di corsa su strada ha regalato al pubblico e alla Federazione ben quattro vittorie per gli azzurri, due individuali e due a squadre, in un vero e proprio “poker” vincente. E tra le grandi protagoniste dell’atletica azzurra c’è stata anche Francesca Mentasti, l’atleta varesina allieva di Silvano Danzi.
Under 23: il trionfo delle donne, Mentasti decisiva
Il clou dell’evento giovanile ha visto l’Italia imporsi in modo netto nella terza edizione del match internazionale. In campo femminile, la vittoria individuale è andata a Melissa Fracassini, che ha tagliato il traguardo con il primato personale di 33:54, davanti alla svizzera Fabienne Müller. Ma il vero successo è arrivato dalla prestazione corale: le azzurre hanno fatto centro nella classifica a squadre con 11 punti, sbaragliando Inghilterra e Svizzera. Un risultato al quale ha contribuito in maniera determinante Francesca Mentasti. L’atleta di Varese ha dimostrato grande forma, chiudendo con un eccellente quarto posto e migliorando il proprio personale con un tempo di 34:13. Il suo piazzamento, unito a quello di Laura Ribigini (sesta) e della gemella Elena Ribigini (settima), si è rivelato cruciale per l’affermazione del team Italia, che ha così messo a segno il primo successo di squadra della giornata.
Gerbeti e la squadra maschile non sono da meno
La giornata trionfale è proseguita con gli uomini. A imporsi individualmente è stato il piemontese Amorin Gerbeti, che ha debuttato in Nazionale con una vittoria in 29:22, superando Stefano Benzoni e lo svizzero Nino Freitag in una volata serratissima. Il team maschile ha replicato il successo delle colleghe, totalizzando 8 punti e sconfiggendo Inghilterra e Svizzera grazie a ben quattro atleti nei primi sei posti: oltre a Gerbeti e Benzoni, anche Francesco Ropelato (quinto con PB) e Domenico Farina (sesto). In sintesi, la Corsa dei Castelli 2025 non è stata solo la passerella di Nadia Battocletti, ma una vera e propria rampa di lancio per i giovani talenti azzurri, con la varesina Francesca Mentasti tra le protagoniste indiscusse della giornata.
Battocletti non tradisce le attese
La stella del mezzofondo, al suo primo impegno agonistico dopo le medaglie d’argento (10.000 metri) e bronzo (5.000 metri) conquistate ai Mondiali di Tokyo solo un mese fa, ha dominato con estrema facilità la 10 chilometri. Con un crono di 32:52, la pluricampionessa europea ha chiuso con ampio margine sulle inseguitrici, godendosi l’entusiasmo del pubblico in piazza Unità d’Italia.
