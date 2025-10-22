Dentro il lavoro del Centro Geofisico Prealpino: se ne parlerà a “La Materia del giorno”
Paolo Valisa racconterà in diretta il funzionamento dell'istituzione scientifica che si occupa non solo di meteorologia
Come si costruisce una previsione meteo? Quali strumenti vengono utilizzati per monitorare il tempo e i fenomeni atmosferici sul territorio varesino? A queste e ad altre domande risponderà Paolo Valisa, responsabile del Centro Geofisico Prealpino di Varese, nell’intervista video che verrà realizzata giovedì 23 ottobre alla sede di Varesenews inserita nella rubrica “La materia del giorno”: l’appuntamento è per le 16.
L’incontro offrirà l’occasione per conoscere più da vicino la storia e le attività del Centro, punto di riferimento per l’osservazione meteorologica e ambientale del territorio. Dalla nascita della struttura ad oggi, passando per i rapporti con le istituzioni del territorio, Valisa illustrerà come il Centro continui la propria missione scientifica e di servizio pubblico.
Nel corso dell’intervista si parlerà anche di strumenti e tecnologie utilizzati per il monitoraggio del meteo, dell’elaborazione dei bollettini previsionali e dell’integrazione con attività legate a ambiente e sismologia.
L’intervista sarà come di consueto in diretta e disponibile online nei giorni successivi, offrendo al pubblico uno sguardo concreto sul funzionamento di una realtà scientifica che, da Varese, continua a osservare e raccontare il cielo delle Prealpi.
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
