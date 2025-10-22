Di corsa con il sorriso: successo per la 10 Sprintz di Laveno

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la quarta edizione della 10 SPRInTZ a Laveno, la corsa autunnale organizzata da ASD SPRInTZ Running Laveno, che domenica 12 ottobre ha animato le vie e il lungolago della cittadina con i suoi 229 iscritti tra runner e camminatori.

Un risultato che conferma la crescita costante di una manifestazione ormai divenuta un appuntamento fisso per gli appassionati di podismo della provincia di Varese e non solo.

La giornata, caratterizzata da un clima fresco e ideale per correre, ha visto una grande partecipazione di pubblico lungo il percorso e in piazza Caduti del Lavoro, dove si sono svolte le premiazioni e una vivace festa aperta a tutti. Un evento capace di coniugare sport, socialità e partecipazione, grazie anche al contributo del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, impegnato nel supporto logistico e nell’organizzazione delle attività collaterali.

Sul piano sportivo, la gara da 10 chilometri ha offerto spettacolo fin dai primi metri. Ad imporsi tra gli uomini è stato Andrea Geddo, atleta di Verbania, che ha chiuso in 32’59”, distaccando di oltre tre minuti il primo degli inseguitori. Tra le donne successo di misura per Anna Falaschi, che ha tagliato il traguardo in 42’53”. Grande adesione anche per la 5 chilometri non competitiva, che ha visto podisti, camminatori, famiglie e gruppi di amici condividere lo spirito della giornata.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia commemorativa e hanno brindato con l’iconico “spritz zero”. Premiati i primi dieci classificati, sia uomini che donne, oltre alle società più numerose.

Una kermesse trasversale, alla quale hanno preso parte sportivi di ogni età: dai bambini, che hanno affrontato i 5 km sfidando i loro genitori, fino ad un eroico 90enne, che ha tagliato il traguardo della 10km tra gli applausi.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per la perfetta riuscita di questa edizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello e il prezioso sostegno di numerosi sponsor locali. «L’obiettivo – sottolinea Isabella Spertini, presidente di SPRInTZ Running Laveno – è continuare a promuovere lo sport come occasione di incontro e benessere per tutta la comunità. I sorrisi di oggi sono la miglior conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Per tutti, appuntamento al 2026!».

Mirko Correggioli

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli di VareseNews