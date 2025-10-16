Domenica 19 ottobre merenda e spettacolo a Castiglione Olona lungo la Via Francisca del Lucomagno

Domenica 19 ottobre si terrà l’ultima delle quattro camminate organizzate in collaborazione con Alfa Srl, gestore idrico della provincia di Varese.

Per la quarta domenica la meta scelta è Castiglione Olona, con partenza prevista alle 14:30 dall’antico centro storico. Passando dal Museo dell’arte plastica e percorrendo un tratto della ciclopedonale, saranno molteplici i momenti di letture animate per i più piccoli, realizzate a cura dell’associazione Parole in Viaggio. Inoltre non mancheranno le merende a base di cracker e succhi offerte da Coop Lombardia per concludere al meglio il ciclo degli appuntamenti in programma tra settembre e ottobre.

Una volta terminato il giro ad anello di circa 4 km, si farà ritorno al centro storico, con rientro in autonomia alle proprie macchine.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata cliccando qui