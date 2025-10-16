Domenica 19 ottobre merenda e spettacolo a Castiglione Olona lungo la Via Francisca del Lucomagno
Ultimo appuntamento con la quarta camminata organizzata con Alfa srl lungo l'antica via dell'acqua. Previsto al termine un momento di merenda e lettura per i più piccoli
Domenica 19 ottobre si terrà l’ultima delle quattro camminate organizzate in collaborazione con Alfa Srl, gestore idrico della provincia di Varese.
Per la quarta domenica la meta scelta è Castiglione Olona, con partenza prevista alle 14:30 dall’antico centro storico. Passando dal Museo dell’arte plastica e percorrendo un tratto della ciclopedonale, saranno molteplici i momenti di letture animate per i più piccoli, realizzate a cura dell’associazione Parole in Viaggio. Inoltre non mancheranno le merende a base di cracker e succhi offerte da Coop Lombardia per concludere al meglio il ciclo degli appuntamenti in programma tra settembre e ottobre.
Una volta terminato il giro ad anello di circa 4 km, si farà ritorno al centro storico, con rientro in autonomia alle proprie macchine.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata cliccando qui
