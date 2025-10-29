Donati 5.000 euro dall’associazione Monsignor Comi a favore della Croce Rossa di Luino e Valli

Il comitato territoriale della Croce Rossa di Luino e Valli ha ricevuto dall’Associazione di Volontariato Mons. Comi un generoso contributo di 5.000 euro, quale segno di ringraziamento e sostegno per l’attiva collaborazione nella riapertura del Bar Girasole interno alla struttura della Fondazione Mons. Comi Onlus.

Grazie a questo contributo e alla collaborazione tra le due realtà – Croce Rossa e Associazione Mons. Comi – è stato possibile mettere a disposizione volontari qualificati della Croce Rossa per far ripartire il Bar Girasole all’interno della RSA della Fondazione.

Il bar, gestito dall’Associazione di Volontariato Mons. Comi, è tornato così ad essere operativo ed aperto non solo ai residenti della RSA, ma anche ai dipendenti della struttura e ai famigliari degli ospiti, creando uno spazio di socialità, incontro e quotidianità.

L’esperienza dimostra come la sinergia tra organizzazioni di volontariato e realtà sociosanitarie del territorio possa concretamente migliorare la qualità della vita e la comunità locale. Il Bar Girasole costituisce un punto di riferimento per momenti informali, relax e incontro: un caffè insieme, una conversazione, un sorriso, dentro un contesto di cura e assistenza.

«Desidero ringraziare di cuore l’Associazione di Volontariato Mons. Comi per questo importante gesto di generosità e fiducia – afferma il Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Luca Gentilini – Questo contributo di 5.000 euro non è solo un segno economico, ma rappresenta un riconoscimento al valore del volontariato, della cooperazione e del servizio alla comunità. Insieme alla Fondazione Mons. Comi e all’Associazione Mons. Comi possiamo continuare a dare concreta risposta ai bisogni di socialità e benessere degli ospiti, dei familiari, dei volontari e del personale della struttura».

«Quando fu stipulata la collaborazione con la Fondazione e con l’Associazione, vedevamo già il potenziale di far ripartire il Bar Girasole come luogo di incontro ed umanità – sottolinea l’ex Presidente della Croce Rossa ed artefice della messa a disposizione del personale CRI, Pierfrancesco Buchi – Oggi, a vedere gli effetti positivi sulla vita dei residenti, sul personale e sulle famiglie, possiamo dire che quell’obiettivo è stato raggiunto e anche superato: la Croce Rossa ha messo volontari ed impegno, offrendo agli stessi un’opportunità di fare servizio per gli altri, e l’Associazione Mons. Comi con la sua donazione rafforza ulteriormente questo sforzo di comunità».

«Ringrazio la Croce Rossa di Luino e Valli per il validissimo supporto che ha dato in questi ultimi tre anni nel mantenere aperto il bar interno dalla Fondazione Comi. Abbiamo voluto dare valenza e riconoscimento alla disponibilità dei volontari CRI con un segno concreto di fiducia – dichiara la Presidente dell’Associazione di Volontariato Mons. Comi, Silvana Lalicata – In questi ultimi anni, segnati dalla pandemia e dalla temporanea chiusura delle attività, mantenere aperto il Bar Girasole significava non solo ripristinare un servizio, ma restituire un momento di socialità, identità e relazione».

Ringraziamo quindi l’Associazione Mons. Comi per il suo gesto e rinnoviamo l’impegno della Croce Rossa di Luino e Valli, dell’Associazione e della Fondazione a far sì che il Bar Girasole continui ad essere un luogo vivo, partecipato, a servizio degli anziani, dei loro famigliari e del territorio.

Informazioni utili:

Il Bar Girasole è sito all’interno della RSA della Fondazione Mons. G. Comi Onlus, in Via Forlanini 6 – 21016 Luino (VA). Gli orari e le modalità di accesso sono stabiliti dalla struttura in accordo con l’Associazione di Volontariato Mons. Comi APS.