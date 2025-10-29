Varese News

Varese Laghi

Donati 5.000 euro dall’associazione Monsignor Comi a favore della Croce Rossa di Luino e Valli

Grazie a questo contributo è stato possibile mettere a disposizione volontari qualificati della Cri per far ripartire il Bar Girasole all’interno della RSA della Fondazione

Generico 27 Oct 2025

Il comitato territoriale della Croce Rossa di Luino e Valli ha ricevuto dall’Associazione di Volontariato Mons. Comi un generoso contributo di 5.000 euro, quale segno di ringraziamento e sostegno per l’attiva collaborazione nella riapertura del Bar Girasole interno alla struttura della Fondazione Mons. Comi Onlus.

Grazie a questo contributo e alla collaborazione tra le due realtà – Croce Rossa e Associazione Mons. Comi – è stato possibile mettere a disposizione volontari qualificati della Croce Rossa per far ripartire il Bar Girasole all’interno della RSA della Fondazione.

Il bar, gestito dall’Associazione di Volontariato Mons. Comi, è tornato così ad essere operativo ed aperto non solo ai residenti della RSA, ma anche ai dipendenti della struttura e ai famigliari degli ospiti, creando uno spazio di socialità, incontro e quotidianità.

L’esperienza dimostra come la sinergia tra organizzazioni di volontariato e realtà sociosanitarie del territorio possa concretamente migliorare la qualità della vita e la comunità locale. Il Bar Girasole costituisce un punto di riferimento per momenti informali, relax e incontro: un caffè insieme, una conversazione, un sorriso, dentro un contesto di cura e assistenza.

«Desidero ringraziare di cuore l’Associazione di Volontariato Mons. Comi per questo importante gesto di generosità e fiducia – afferma il Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Luca Gentilini – Questo contributo di 5.000 euro non è solo un segno economico, ma rappresenta un riconoscimento al valore del volontariato, della cooperazione e del servizio alla comunità. Insieme alla Fondazione Mons. Comi e all’Associazione Mons. Comi possiamo continuare a dare concreta risposta ai bisogni di socialità e benessere degli ospiti, dei familiari, dei volontari e del personale della struttura».

«Quando fu stipulata la collaborazione con la Fondazione e con l’Associazione, vedevamo già il potenziale di far ripartire il Bar Girasole come luogo di incontro ed umanità – sottolinea l’ex Presidente della Croce Rossa ed artefice della messa a disposizione del personale CRI, Pierfrancesco Buchi – Oggi, a vedere gli effetti positivi sulla vita dei residenti, sul personale e sulle famiglie, possiamo dire che quell’obiettivo è stato raggiunto e anche superato: la Croce Rossa ha messo volontari ed impegno, offrendo agli stessi un’opportunità di fare servizio per gli altri, e l’Associazione Mons. Comi con la sua donazione rafforza ulteriormente questo sforzo di comunità».

«Ringrazio la Croce Rossa di Luino e Valli per il validissimo supporto che ha dato in questi ultimi tre anni nel mantenere aperto il bar interno dalla Fondazione Comi. Abbiamo voluto dare valenza e riconoscimento alla disponibilità dei volontari CRI con un segno concreto di fiducia – dichiara la Presidente dell’Associazione di Volontariato Mons. Comi, Silvana Lalicata – In questi ultimi anni, segnati dalla pandemia e dalla temporanea chiusura delle attività, mantenere aperto il Bar Girasole significava non solo ripristinare un servizio, ma restituire un momento di socialità, identità e relazione».

Ringraziamo quindi l’Associazione Mons. Comi per il suo gesto e rinnoviamo l’impegno della Croce Rossa di Luino e Valli, dell’Associazione e della Fondazione a far sì che il Bar Girasole continui ad essere un luogo vivo, partecipato, a servizio degli anziani, dei loro famigliari e del territorio.
Informazioni utili:
Il Bar Girasole è sito all’interno della RSA della Fondazione Mons. G. Comi Onlus, in Via Forlanini 6 – 21016 Luino (VA). Gli orari e le modalità di accesso sono stabiliti dalla struttura in accordo con l’Associazione di Volontariato Mons. Comi APS.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.