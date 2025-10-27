Donna investita in corso XX settembre a Busto

Incidente con pedone investito a Busto Arsizio: una donna di 57 anni è rimasta ferita all’incrocio tra corso XX settembre, via Venezia e via Andrea Costa.

È accaduto poco dopo le 16 di lunedì 27 ottobre e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa bustocca, che ha soccorso la 57enne, valutata in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale, per i rilievi e per regolare il traffico.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato disagi al traffico in zona per oltre un’ora.