Donna investita in corso XX settembre a Busto
È accaduto poco dopo le 16 in zona frati-stazione
Incidente con pedone investito a Busto Arsizio: una donna di 57 anni è rimasta ferita all’incrocio tra corso XX settembre, via Venezia e via Andrea Costa.
È accaduto poco dopo le 16 di lunedì 27 ottobre e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa bustocca, che ha soccorso la 57enne, valutata in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.
Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale, per i rilievi e per regolare il traffico.
Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato disagi al traffico in zona per oltre un’ora.
