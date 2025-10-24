Due posti di tirocinio al Comune di Busto Arsizio con il programma DoteComune

Il Comune di Busto Arsizio partecipa all’Avviso n. 8/2025 di DoteComune, pubblicato da ANCI Lombardia, offrendo due posti di tirocinio nei propri uffici. Le posizioni sono rivolte a cittadini disoccupati maggiorenni residenti in Lombardia e offrono un’opportunità di formazione e crescita nel contesto della pubblica amministrazione.

Le candidature dovranno pervenire entro il 6 novembre 2025 secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. L’attivazione dei tirocini è prevista per il 25 novembre 2025.

I dettagli del tirocinio

Il Comune ha richiesto due tirocinanti per sei mesi da inserire nei seguenti ambiti:

Ufficio Tributi

Area Amministrazione – Settore 1

I tirocini prevedono un impegno di 25 ore settimanali e un contributo mensile di 500 euro. Al termine è prevista anche la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia.

Chi può partecipare

Possono candidarsi:

cittadini disoccupati, maggiorenni, residenti in Lombardia

percettori di ammortizzatori sociali come NASPI, se in grado di garantire la presenza quotidiana per 5 ore

Non possono partecipare:

titolari di pensione di vecchiaia o anticipata

persone occupate che non possono garantire la presenza giornaliera

È possibile candidarsi a un solo progetto in un solo ente ospitante.

Come candidarsi

Le domande vanno presentate entro il 6 novembre 2025:

. via PEC o email a protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it

. a mano presso l’Ufficio Protocollo in via F.lli d’Italia 12, negli orari di apertura:

lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30 – 12.30

martedì e giovedì: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30

Il bando completo è consultabile sul sito www.dotecomune.it

(Avviso n. 8/2025) e sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0331 390227, 390314 e 390240.