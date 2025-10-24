Due posti di tirocinio al Comune di Busto Arsizio con il programma DoteComune
Avviso pubblico per due posti di tirocinio nei settori amministrativi del Comune di Busto Arsizio con partenza il 25 novembre 2025 e scadenza per le domande fissata al 6 novembre
Il Comune di Busto Arsizio partecipa all’Avviso n. 8/2025 di DoteComune, pubblicato da ANCI Lombardia, offrendo due posti di tirocinio nei propri uffici. Le posizioni sono rivolte a cittadini disoccupati maggiorenni residenti in Lombardia e offrono un’opportunità di formazione e crescita nel contesto della pubblica amministrazione.
Le candidature dovranno pervenire entro il 6 novembre 2025 secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. L’attivazione dei tirocini è prevista per il 25 novembre 2025.
I dettagli del tirocinio
Il Comune ha richiesto due tirocinanti per sei mesi da inserire nei seguenti ambiti:
Ufficio Tributi
Area Amministrazione – Settore 1
I tirocini prevedono un impegno di 25 ore settimanali e un contributo mensile di 500 euro. Al termine è prevista anche la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia.
Chi può partecipare
Possono candidarsi:
cittadini disoccupati, maggiorenni, residenti in Lombardia
percettori di ammortizzatori sociali come NASPI, se in grado di garantire la presenza quotidiana per 5 ore
Non possono partecipare:
titolari di pensione di vecchiaia o anticipata
persone occupate che non possono garantire la presenza giornaliera
È possibile candidarsi a un solo progetto in un solo ente ospitante.
Come candidarsi
Le domande vanno presentate entro il 6 novembre 2025:
. via PEC o email a protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
. a mano presso l’Ufficio Protocollo in via F.lli d’Italia 12, negli orari di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30 – 12.30
martedì e giovedì: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30
Il bando completo è consultabile sul sito www.dotecomune.it
(Avviso n. 8/2025) e sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0331 390227, 390314 e 390240.
