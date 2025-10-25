Varese News

Eleonora Paolelli confermata alla guida dell’Unione provinciale enti locali

La sindaca di Bodio Lomnago è stata eletta nel Consiglio Direttivo con 71 voti espressi dall’assemblea. Al suo fianco come vice Emilio Aliverti di Jerago con Orago

È ancora Eleonora Paolelli a guidare Upel– Unione Provinciale Enti Locali.
La sindaca di Bodio Lomnago è stata eletta nel Consiglio Direttivo con 71 voti espressi dall’assemblea, risultando la più votata tra i rappresentanti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, e successivamente confermata presidente dal Direttivo.

Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato nominato Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago. La riconferma di Paolelli rappresenta la continuità di un lavoro condotto con cura, pragmatismo e visione, che negli ultimi anni ha consolidato UPEL come punto di riferimento per la formazione, la consulenza e il supporto tecnico-amministrativo agli enti locali della provincia di Varese e non solo.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia e per il lavoro condiviso» dice Paolelli. «Un ringraziamento speciale va al direttore Biondi e a tutto lo staff di Upel, che con dedizione e competenza garantiscono ogni giorno servizi e formazione di qualità ai Comuni.Upel è una realtà concreta, costruita sul valore della collaborazione e sulla volontà di far crescere insieme le nostre comunità. Continueremo a investire su formazione, innovazione e qualità dei servizi, per essere sempre più vicini ai bisogni dei territori».

Gli eletti nel nuovo Direttivo Comuni sotto i 5.000 abitanti

1. Eleonora Paolelli – sindaca di Bodio Lomnago (71 voti) 2. Massimo Porotti – sindaco di Biandronno (54) 3. Marco Dolce – sindaco di Duno (40) 4. Davide Tamborini – sindaco di Mornago (38) 5. Elisa Montagna – assessora di Cazzago Brabbia (36) 6. Marco Galbiati – sindaco di Castello Cabiaglio (20)

Comuni sopra i 5.000 abitanti

1. Emilio Aliverti – sindaco di Jerago con Orago (40 voti) 2. Marcella Androni – sindaca di Angera (25) 3. Sergio Mina – sindaco di Vedano Olona (25) 4. Franco Zeni – sindaco di Cavaria con Premezzo (24) 5. Anna Pugliese – sindaca di Cairate (23) 6. Mario Cislaghi – assessore di Varese (13)

Comunità montane, consorzi, aziende speciali e altri enti

1. Ismaele Rognoni – presidente Parco Lombardo della Valle del Ticino (9) 2. Luca Conte – consigliere ALFA (8) 3. Mauro Croci – presidente Coinger (7) 4. Giuseppe Barra – presidente Consorzio Campo dei Fiori (5)

Con il rinnovo del Direttivo, Upel si prepara a una nuova stagione di sviluppo e consolidamento, rafforzando la rete tra amministrazioni locali e promuovendo progetti concreti per la pubblica amministrazione e il territorio. Upel – Unione Provinciale Enti Locali Da oltre ventisette anni,Upel è un punto di riferimento per Comuni, Province e altri enti pubblici, offrendo formazione, consulenza e supporto tecnico-amministrativo nella gestione della pubblica amministrazione.

25 Ottobre 2025
