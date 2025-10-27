F come Firenze, festa, Ferro (Tiziano) e molto altro. ABC torna martedì su Radio Materia

F come Firenze, Tiziano Ferro, felpa e festa. A voi cosa viene in mente con la lettera F? Martedì dalle ore 21:00, torna la trasmissione ABC di Radio Materia con Gian Paolo e Oscar pronti ad accompagnarvi tra musica, aneddoti, notizie, curiosità e pillole culturali che vi terranno compagnia per un’ora e mezzo sulla nostra web radio.

Per interagire con loro potete scrivere o mandare vocali al numero whatsapp 3534848857.

La puntata potrete riascoltarla in versione integrale anche mercoledì sera alla stessa ora, in replica.

Se volete ascoltare, invece, le precedenti puntate della trasmissione del martedì sera su Radio Materia potete farlo qui