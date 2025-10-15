Ferno e Fagnano Olona, maxi sequestro della Polizia: 470 kg di droga in auto, tir e appartamento

Un blitz della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha portato al sequestro di quasi 470 chilogrammi di droga tra Ferno e Fagnano Olona, confermando l’esistenza di una vasta attività di stoccaggio e traffico di stupefacenti. A finire in manette un uomo di origine marocchina, 40 anni, regolare sul territorio nazionale e con precedenti penali per maltrattamenti, furto aggravato e rapina.

Il primo arresto era avvenuto già nei giorni precedenti, quando l’uomo era stato fermato con circa 200 kg di hashish. Ma gli investigatori del Commissariato di Busto Arsizio erano certi che ci fosse altro.

Le indagini

Tutto ha avuto inizio da segnalazioni di residenti che avevano notato strani movimenti in una corte del comune di Ferno. Sul posto, gli agenti della Squadra Investigativa hanno riscontrato la fondatezza delle informazioni, fermando l’uomo mentre si trovava vicino a una vettura in cui erano nascosti circa 180 kg di hashish, divisi in cinque sacchi di iuta.

Il trattore e l’immobile

La perquisizione si è poi estesa a un trattore stradale riconducibile allo stesso soggetto, rintracciato a Fagnano Olona, dove sono stati rinvenuti altri 36 kg di hashish. Gli sviluppi investigativi hanno portato infine a un secondo immobile nella sua disponibilità nei pressi dell’abitato di Ferno, dove la Polizia ha sequestrato altri 270 kg di hashish e quasi un chilo di cocaina.

Un traffico milionario

In totale, il quantitativo di stupefacente sequestrato ammonta a circa 450 kg di hashish e 1 kg di cocaina. Secondo gli inquirenti, avrebbe potuto generare un guadagno illecito di oltre 4 milioni di euro.

L’arresto

L’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Busto Arsizio. Proseguono ora le indagini per risalire all’intera rete di cui faceva parte, inclusi i possibili canali di approvvigionamento e smistamento della droga.