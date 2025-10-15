Ferno e Fagnano Olona, maxi sequestro della Polizia: 470 kg di droga in auto, tir e appartamento
La Polizia di Stato di Busto Arsizio arresta un uomo di 40 anni: in totale, rinvenuti circa 450 kg di hashish e un chilo di cocaina. Le indagini partite dalle segnalazioni dei cittadini
Un blitz della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha portato al sequestro di quasi 470 chilogrammi di droga tra Ferno e Fagnano Olona, confermando l’esistenza di una vasta attività di stoccaggio e traffico di stupefacenti. A finire in manette un uomo di origine marocchina, 40 anni, regolare sul territorio nazionale e con precedenti penali per maltrattamenti, furto aggravato e rapina.
Il primo arresto era avvenuto già nei giorni precedenti, quando l’uomo era stato fermato con circa 200 kg di hashish. Ma gli investigatori del Commissariato di Busto Arsizio erano certi che ci fosse altro.
Le indagini
Tutto ha avuto inizio da segnalazioni di residenti che avevano notato strani movimenti in una corte del comune di Ferno. Sul posto, gli agenti della Squadra Investigativa hanno riscontrato la fondatezza delle informazioni, fermando l’uomo mentre si trovava vicino a una vettura in cui erano nascosti circa 180 kg di hashish, divisi in cinque sacchi di iuta.
Il trattore e l’immobile
La perquisizione si è poi estesa a un trattore stradale riconducibile allo stesso soggetto, rintracciato a Fagnano Olona, dove sono stati rinvenuti altri 36 kg di hashish. Gli sviluppi investigativi hanno portato infine a un secondo immobile nella sua disponibilità nei pressi dell’abitato di Ferno, dove la Polizia ha sequestrato altri 270 kg di hashish e quasi un chilo di cocaina.
Un traffico milionario
In totale, il quantitativo di stupefacente sequestrato ammonta a circa 450 kg di hashish e 1 kg di cocaina. Secondo gli inquirenti, avrebbe potuto generare un guadagno illecito di oltre 4 milioni di euro.
L’arresto
L’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Busto Arsizio. Proseguono ora le indagini per risalire all’intera rete di cui faceva parte, inclusi i possibili canali di approvvigionamento e smistamento della droga.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.